Fórmula 1 compensa arranque de época atribulado com corridas virtuais

De há vários anos a esta parte que os jogos de corridas nas consolas ganharam um lugar especial nas preferências dos fãs. E também já lá vai algum tempo desde que os pilotos profissionais começaram a usar simuladores em processo de treino. A Fórmula 1 propõe agora uma terceira realidade: Grandes Prémios virtuais, como forma de ultrapassar algumas das limitações impostas pela pandemia de covid-19, que está a descaracterizar o calendário do Mundial.

A ideia é permitir aos adeptos de Fórmula 1 acompanharem, através de corridas virtuais, as prestações dos pilotos nas etapas do campeonato que entretanto foram canceladas ou adiadas. A F1 Esports Virtual Grand Prix vai juntar alguns dos actuais rostos da modalidade e começa já neste fim-de-semana, com o Grande Prémio do Bahrein. Virtual, realce-se. Assim, no domingo entrarão em pista algumas das estrelas das pistas, com a iniciativa a prolongar-se até Maio.

Há algumas surpresas entre os participantes (que serão anunciadas em devido tempo) e cada piloto vai acelerar através de acesso remoto, como se recomenda num período em que o contacto com terceiros deve ser evitado ao máximo. Os semáforos abrirão logo às 8h00 de domingo, com 28 voltas para disputar, e a base de partida para toda a corrida será o jogo oficial F1 2019.

We race on ??



The Bahrain Virtual Grand Prix is here. Coming Sunday, 20:00GMT ?



Featuring #F1 drivers, #F1Esports stars, and more! pic.twitter.com/NYXzUAbVfz — Formula 1 (@F1) March 20, 2020

Questão prática: onde se pode acompanhar esta série? No canal oficial da Fórmula 1 no Youtube, no Facebook e no site F1.com, sendo de esperar que esta primeira transmissão dure uma hora e meia, que já inclui a qualificação (o alinhamento será feito, naturalmente, em função do tempo alcançado, com o mais rápido a obter a pole position).

Ao contrário do que acontece na vida real, porém, desta vez os monolugares terão as mesmas especificações técnicas e partirão em pé de igualdade em termos de performance, com a opção “danos no carro reduzidos” activada e a possibilidade de usar o controlo de tracção.

Julian Tan, director de negócios digitais e Esports, mostra-se satisfeito com esta solução. “Estamos contentes por podermos oferecer algum alívio sob a forma de desportos electrónicos, nestes tempos imprevisíveis, e esperamos entreter os fãs que sentem a falta de desporto regular”, assinalou, citado pelo site F1.com.

O verbo correcto é esse mesmo, entreter. Porque a organização deixou já claro que esta iniciativa não se traduzirá em pontos para o Campeonato do Mundo, sendo o estreitamento de laços com os fãs a mais importante das missões neste período. Quanto aos pilotos que efectivamente vão trocar temporariamente os comandos de um monolugar pelos de uma consola, há que esperar (pouco mais do que um dia) para ver.