Teatro do Noroeste em casa

Teatro do Noroeste Em Sua Casa é a iniciativa do Teatro do Noroeste – Centro Dramático de Viana, que começou a transmitir um espectáculo diário, nas redes sociais, até dia 9 de Abril.

Foto

Depois de ter cancelado 32 representações previstas que abrangiam cerca de 7500 alunos de vários concelhos do país, apenas no mês de Março, o Teatro do Noroeste realizou a transmissão em directo da peça O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá, encenada por Tiago Fernandes, no passado dia 12 de Março.

A companhia vianense decidiu agora fazer a transmissão diária de vídeos das suas criações, tendo O Gato Das Botas, com encenação de Fernando Gomes, sido o primeiro espectáculo a ser transmitido e a ser visto por milhares de espectadores, de forma gratuita, diz em comunicado.

A programação completa será divulgada nas redes sociais, e conta com espectáculos para público infantil e adulto. Cada vídeo fica disponível durante 24 horas, no Facebook e no YouTube da companhia.

A Companhia Residente do Teatro Municipal Sá de Miranda, de Viana do Castelo, encontrou assim uma forma de levar o teatro a casa dos espectadores, no actual contexto de isolamento social.