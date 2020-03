Ministério da Cultura anuncia medidas de apoio a artistas e profissionais do sector

Com o meio cultural português paralisado pela pandemia, que obrigou ao encerramento de cinemas, teatros, galerias, museus e salas de espectáculo, o Ministério da Cultura anunciou esta sexta-feira uma série de medidas destinadas a fazer frente à situação actual e apoiar um sector historicamente fragilizado.

Numa nota iniciada com o título “Juntos vamos criar Futuro na Cultura”, a tutela confirma, tal como já havia sido anunciado, que a Direcção-Geral das Artes manterá os apoios aos projectos suspensos pelo actual estado de emergência. “Isto significa que ao abrigo dos contratos dos programas de apoio às artes, e até ao próximo dia 13 de Abril, pode ser suspensa a implementação de actividades e projectos artísticos acordados nos contratos em vigor, em qualquer tipologia ou modalidade de apoio”, lê-se no comunicado enviado à imprensa. O direito ao financiamento será mantido mesmo que, “manifesta e comprovadamente”, não seja possível reprogramar os eventos cancelados posteriormente a 13 de Abril.

No cinema, o Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA) manterá as datas previstas para os concursos de apoio, flexibilizando algumas das suas exigências, como a “execução dos planos de distribuição e exibição e das regras de apoio à realização de festivais de cinema em território nacional”. Serão também cumpridas “as obrigações remuneratórias para com o pessoal criativo, artístico ou qualquer outro trabalhador envolvido na execução do projecto”.

A impossibilidade de estrear obras em sala leva a que se abra a possibilidade de uma “exploração inicial em televisão ou através de serviços de comunicação audiovisual a pedido, mediante consentimento do produtor”. O ICA suspenderá, “até indicação em contrário”, a retenção de 7,5% do preço de venda ao público dos bilhetes de cinema – as salas estão fechadas, mas essa contribuição abrangia, por exemplo, o aluguer de filmes nas operadoras de cabo.

Confirma-se ainda que, apesar do seu encerramento, o OPART, que gere o Teatro Nacional de São Carlos, a Companhia Nacional de Bailado e a Orquestra Sinfónica Portuguesa, o Teatro Nacional D. Maria II e o Teatro Nacional São João cumprirão “todos os compromissos financeiros assumidos com os seus trabalhadores”, mas também com “companhias, artistas e técnicos independentes”.

O Ministério criará um site, alojado em www.culturacovid19.pt, onde estará disponível e em permanente actualização “toda a informação relevante para os profissionais do sector”. Foi igualmente divulgado um endereço de email, [email protected], através do qual as entidades artísticas e os profissionais do sector podem contactar directamente a tutela para esclarecer as suas dúvidas.

O impacto do novo coronavírus no tecido cultural está a ser devastador, expondo de forma dramática um sector histórica e estruturalmente fragilizado, em que a precariedade é a norma. No contexto da paralisação provocada pela pandemia, o Sindicato dos Trabalhadores de Espectáculos, do Audiovisual e dos Músicos (CENA-STE) lançou esta quinta-feira um questionário para conhecer a situação laboral dos agentes do sector.