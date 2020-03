Pelo menos 15 filmagens de cinema e audiovisual adiadas ou canceladas em Portugal

Pelo menos 15 rodagens de obras de cinema e audiovisual, e trabalhos de prospecção e pré-produção, foram cancelados ou adiados na sequência das medidas para conter a pandemia da doença covid-19, revelou o Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA).

De acordo com dados fornecidos à agência Lusa, algumas das filmagens estavam previstas para Março ou Abril.

“A esta [situação], acresce o cancelamento de outros trabalhos, nomeadamente de repérage [escolha de locais para filmagens], viagens de prospecção ou de serviços de pós-produção”, por via do encerramento temporário de estúdios não só em Portugal como noutros países, refere o instituto.

Esta semana, alguns produtores de cinema e audiovisual contactados pela Lusa disseram estar ainda a tentar perceber o impacto da pandemia covid-19 no sector e a reajustar planos de produção, apelando ao ICA para que mantenha em curso o calendário dos concursos de apoio financeiro e respectivos montantes, essenciais para o sector.

O ICA anunciou entretanto “medidas excepcionais” nos concursos de apoio financeiro, entre as quais flexibilidade nos procedimentos burocráticos e a possibilidade de os filmes apoiados terem uma primeira exibição em televisão ou em plataformas de streaming.

A par do ICA, também a Portugal Film Commission viu adiados ou cancelados vários eventos onde estaria presente para promover Portugal como destino de filmagens, como contou à Lusa o responsável da estrutura, Manuel Claro. A Portugal Film Commission tinha confirmada presença no festival South by South West, nos Estados Unidos, no festival Series Mania e no mercado MIPTV, em França, mas os eventos foram todos cancelados.

Foram ainda adiados o encontro de film commissions em Los Angeles, nos Estados Unidos, a primeira edição do OnSeries, em Lisboa, e o evento Portugal 360 em São Paulo, no Brasil.

A Portugal Film Commission tinha ainda prevista presença em “dois eventos internacionais de grande dimensão": o Festival de Cinema de Cannes, marcado para Maio e agora adiado para o Verão, em data a confirmar, e o festival de cinema de animação de Annecy (França), previsto para Junho.