O que há para criar quando se suspende o tempo?

Nástio Mosquito protagonizou uma performance para o público reunido. A performer e dj Odette assinou um DJ set e corpos balançaram no ritmo e rostos aproximaram-se, forma de se conseguirem ouvir a dizer banalidades ou a trocar ideias sérias. Foi lançada uma publicação, Politics of Survival, dedicada à reflexão sobre práticas artísticas e arte contemporânea e certamente que os exemplares passaram de mão em mão e que as páginas foram viradas com curiosidade.

