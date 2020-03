FITEI cancelado pela primeira vez desde 1978 promete regressar “reforçado”

O Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica (FITEI), que se realiza desde 1978 ininterruptamente no Porto, foi cancelado devido à covid-19, mas com a promessa de que regressará em 2021 “reforçado”, adiantou esta sexta-feira à Lusa o director artístico.

A 43.ª edição do evento, que teria lugar entre os dias 29 de Abril e 10 de Maio, realizar-se-á no próximo ano mantendo, mediante a disponibilidade dos artistas e companhias, a mesma programação, que será ainda reforçada, disse o director e encenador Gonçalo Amorim.

“Todos os artistas foram contactados e disponibilizaram-se a voltar para o ano, por isso, estamos confiantes que iremos ter em 2021 uma edição igual à deste ano, mas reforçada”, acrescentou. Em 2021, o FITEI está então agendado de 28 de Abril a 16 de Maio.

Gonçalo Amorim referiu-se ao festival como “um forte dinamizador do panorama cultural da cidade do Porto e de Portugal”, salientando que as mensagens de apoio e carinho de artistas internacionais, que estariam nesta edição de 2020, e que se comprometeram a voltar para o ano, são “mensagens positivas e de esperança”.

O director artístico do festival agradeceu os apoios dos co-produtores e parceiros e referiu que, apesar deste cancelamento por força das circunstâncias actuais, a 1.ª edição do festival O Meu Primeiro FITEI, dedicado às escolas e famílias e agendado de 16 a 18 de Outubro, se mantém.

Desejando votos de saúde e apelando às pessoas para ficarem em casa, o director artístico alertou que, no futuro, o sector da Cultura vai precisar de “muitos apoios”. “Ainda estamos num momento de forte abanão e choque, ainda não conseguimos contabilizar a perda material e imaterial, mas é mais do que certo que a cultura vai precisar de todo o apoio possível”, frisou.

Os trabalhadores independentes, as cooperativas, as associações ou companhias vão “certamente” precisar de apoios depois de este “turbilhão passar”, disse Gonçalo Amorim.

A 43.ª edição do FITEI previa a realização de cerca de 20 espectáculos nacionais e internacionais, seis co-produções, uma delas internacional, concertos, performances, festas, oficinais, masterclasses, lançamentos de livros e residências artísticas.