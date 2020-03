A Feira do Livro de Lisboa será adiada para final de Agosto

As datas concretas só serão confirmadas no decorrer da próxima semana mas a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros anunciou esta sexta-feira em comunicado que “face à pandemia da Covid-19, e em coordenação com a Vereação da Cultura da CML, a Feira do Livro de Lisboa 2020 será adiada para as últimas semanas de Agosto, início de Setembro.”

A Feira do Livro de Lisboa estava marcada para os dias 28 de Maio e 14 de Junho, no Parque Eduardo VII.

Também hoje o Grupo Saída de Emergência decidiu suspender o lançamento de todas as novidades agendadas para as próximas semanas, por tempo indeterminado. “As nossas equipas estão desde o início da semana em regime de teletrabalho e continuam a desenvolver o plano editorial de forma a retomar as publicações assim que existam condições para tal”, anunciaram também em comunicado.

E a editora Relógio D’Água também veio hoje dizer que a pandemia actual, tal como acontece com “todas as editoras, livrarias e outras actividades”, os está a obrigar a repensar os seus projectos, “tendo em conta a inevitável quebra de vendas”.

Por isso vários lançamentos foram adiados, desde obras de clássicos, antigos ou contemporâneos, como Thomas Mann ou Marguerite Yourcenar ou obras actuais como Os Teus Passos nas Escadas, de Antonio Muñoz Molina, A Era do Capitalismo de Vigilância, de Shoshana Zuboff, Na Terra Somos brevemente Magníficos, de Ocean Vuong, ou A Escola de Topeka, de Ben Lerner. O mesmo vai acontecer com novas edições ou reedições de autores de língua portuguesa, como Agustina Bessa-Luís, Djaimilia Pereira de Almeida, Gonçalo M. Tavares, Cristina Carvalho, Jaime Rocha, Maria Andresen e Clarice Lispector. “A edição de todos estes livros está adiada para uma data ainda incerta. As vendas online de livros impressos, e mesmo de ebooks, só muito parcialmente podem compensar as vendas no circuito livreiro normal”, explica o editor Francisco Vale em comunicado.

O sector editorial da Relógio D’Água entrou em regime de teletrabalho e o seu sector de distribuição mantém-se activo, em particular no envio de obras adquiridas no site. "Ainda desconhecemos como ficará a paisagem editorial depois desta crise, mas desde já a direcção da RA assegura a autores, tradutores, revisores, aos seus trabalhadores e às tipografias que fará tudo o que estiver ao seu alcance para assumir as suas responsabilidades.”

Mas lembra Francisco Vale, “em muitas casas há livros à espera de serem abertos e que não se importam que o pretexto seja apenas a reclusão involuntária dos leitores”, “neste período em que o contágio faz com que a proximidade possa surgir como um risco, esses livros e os que hão-de vir continuarão a ligar-nos aos outros. E alguns deles podem também ajudar-nos a reflectir sobre o modo como a devastação do planeta e de espécies selvagens levou certos vírus a procurar habitats humanos.”