Centro Cultural de Belém adia Dias da Música para Setembro

Deveria começar a 17 de Abril e decorrer durante dois fins-de-semana, mas a situação de pandemia provocada pelo novo coronavírus levou a Fundação Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, a adiar o festival que este ano iria celebrar a obra de Ludwig van Beethoven (1770-1827), nos 250 anos do seu nascimento.

“Neste contexto, o Festival Dias da Música será adiado para os dias 2, 3, 4 e 5 de Setembro”, diz o CCB num comunicado em que reafirma que o foco principal continuará a ser o grande compositor alemão e o programa já anunciado deverá também manter-se. O programa, anunciado no início do mês de Março, apresentava um calendário de seis dias de concertos dominados pela obra do grande músico nascido em Bona no dia 17 de Dezembro de 1770.

A alteração das datas acarretará certamente acertos, que o CCB irá anunciar em tempo oportuno. Até lá, informa a fundação, a troca ou devolução de bilhetes já adquiridos poderá ser efectuada nos respectivos pontos de venda, ou na própria bilheteira do CCB, logo que esta reabrir.

“Continuaremos a acompanhar a evolução da situação do país e a manter o contacto com o público do CCB, na certeza de contar com o inestimável apoio e participação de todos no recomeço de um novo ciclo, assim que as circunstâncias o permitam”, acrescenta o comunicado do CCB. A fundação acrescenta que, "em colaboração com os seus parceiros media, vai disponibilizar semanalmente podcasts, concertos, visitas virtuais e outros conteúdos de acesso gratuito”.