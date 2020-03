A vida em suspenso

Nestes dias, as nossas vidas foram completamente viradas do avesso. O vírus, do qual até há poucas semanas tínhamos ouvido falar apenas como um acontecimento longínquo, não mais do que uma ameaça que tinha atingido uma remota região da China e que talvez pudesse difundir-se para além dela, em pouco dias atingiu a Itália com uma fúria e uma potência inesperadas, antecipando o que iria acontecer depois também noutros países. Fomos inquietados por decretos emanados na tentativa de enfrentar uma situação cada vez mais urgente e grave. Decretos de emergência, para uma condição fora das regras habituais. Decretos que procuram deter o que, na verdade, parece totalmente fora de controlo.

