Choices Made antecipa CD de homenagem ao herói do atentado de Sydney

Há cinco anos, no dia 15 de Dezembro de 2014, um homem fez vários reféns no café Lindt, em Sydney, na Austrália, e o sequestro teve um desfecho trágico: duas vítimas mortais, uma delas executada a sangue frio pelo sequestrador (depois morto pela polícia australiana). Foi Tori Johnson, de 34 anos, gerente do café, que teve uma acção heróica: conseguiu abrir uma porta para que vários reféns pudessem escapar. Distinguido como herói em 2018, vai ser homenageado num disco, a editar este ano, Songs for Tori. Gravado no Atlantic Blue Studios, em Lisboa, contou com a participação de músicos do Nepal, Brasil, Espanha, Itália e Portugal e é preenchido integralmente com dez canções cujas letras foram escritas por Ken Johnson, pai de Tori, e musicadas pela cantora e compositora portuguesa Susana Travassos e pelo músico brasileiro Thiakov, que também produziu o disco. O primeiro single e videoclipe do disco, Choices Made, é agora publicado e foi filmado entre a Austrália e Portugal (na casa de fados Mesa de Frades) e está a partir de 19 de Março disponível em todas as plataformas digitais.