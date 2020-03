Tudo o que precisa de saber hoje sobre o coronavírus

Na concretização do estado de emergência, o Governo escolheu medidas que causem “o mínimo de perturbação” mas que sirvam para o “máximo de contenção” do novo coronavírus. Esta é uma síntese de algumas das notícias que marcaram as últimas horas.

As medidas do estado de emergência

Quem estiver infectado terá obrigatoriamente de ficar isolado. Quem violar este isolamento obrigatório será acusado de crime de desobediência. Os que se inserem em grupos de risco, nomeadamente as pessoas com mais de 70 anos, devem cumprir um “dever especial de protecção” e só podem sair de casa “em circunstâncias muito excepcionais e quando estritamente necessário” — por exemplo, para assegurar a aquisição de bens de que necessitem ou para ir ao banco ou ao centro de saúde. Os restaurantes fecham, mas podem fornecer serviços de take away e entrega ao domicílio. Continuam abertos supermercados, bombas de gasolina, farmácias, quiosques. Estas são algumas das medidas aprovadas em Conselho de Ministros nesta quinta-feira no âmbito da declaração de estado de emergência decretada pelo Presidente da República. Saiba tudo sobre o que foi aprovado aqui e também aqui.

Uma morte em Ovar

Na terça-feira o Governo declarou o estado de calamidade pública para Ovar. Nesta quinta-feira, o presidente da câmara municipal, Salvador Malheiro, anunciou a primeira morte no concelho relacionada com a covid-19. Fê-lo através da sua página no Facebook e, depois, na RTP3. Salvador Malheiro disse que a informação lhe foi confirmada pela delegada de Saúde local. Ao PÚBLICO, o vice-presidente da autarquia, Domingos Silva, declarou que, “na perspectiva” da edilidade, “esta vítima não estaria ainda contabilizada nos dados que foram divulgados esta quinta-feira pela Direcção-Geral da Saúde”. Os principais números que constam do balanço nacional da Direcção-Geral da Saúde feito ao final da manhã (esta entidade faz apenas um balanço por dia) estão no quadro que se segue:

ASAE quer saber se farmácias estão a aumentar preços

A ASAE lançou uma operação de fiscalização de farmácias. Objectivo: perceber se os preços que têm sido praticados relativamente a produtos como o gel desinfectante, máscaras e luvas são os permitidos por lei, ou se, pelo contrário, configuram o crime de especulação. Nos últimos dias têm surgido relatos de subidas exorbitantes do preço de produtos destinados a prevenir a infecção pelo novo coronavírus. A notícia está aqui.

E os bancos, o que estão a fazer para ajudar empresas e famílias?

A criação de uma moratória de capital e juros para os créditos às famílias e às empresas só deverá chegar no final do mês, mas os bancos já estão a tomar algumas medidas para facilitar a gestão dos orçamentos de famílias e empresas. As medidas que estão a ser avançadas incluem o ajustamento temporário do plano de pagamento de empréstimos, mas também a eliminação de algumas comissões, nomeadamente a suspensão de algumas comissões associadas ao pagamento de compras de baixo valor com cartão. Consulte aqui.

China sem transmissão local

A China teve o seu primeiro dia sem um único caso de transmissão local. O anúncio, visto como um marco importante no combate à covid-19, pode ser um passo para o levantamento do bloqueio na cidade de Wuhan, que registou os primeiros casos em todo o mundo há quase quatro meses. Veja mais aqui e aqui.

Número de mortes em Itália ultrapassa o da China

Em Itália, o número de mortes ultrapassou nesta quinta-feira o registado pela China, onde surgiu este novo vírus: 3405. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, já avisou que se a propagação do novo coronavírus não for travada morrerão milhões de pessoas, especialmente nas regiões mais vulneráveis do planeta. Pode ler aqui e aqui.

Comissão Europeia cria reserva de equipamento

A Comissão Europeia vai criar uma reserva estratégica de equipamento médico. Além dos concursos públicos internacionais para a aquisição em bloco de equipamentos médicos, laboratoriais e de protecção individual, que já foram lançados pela Comissão, foi aprovada, nesta quinta-feira, a constituição de uma reserva estratégica desse tipo de produtos e materiais — tais como máscaras reutilizáveis, ventiladores ou materiais de laboratório —, no âmbito do programa de protecção civil que responde a situações de emergência RescEU. Mais aqui.

A resposta do BCE à emergência do coronavírus

A presidente do Banco Central Europeu Christine Lagarde escreve esta quinta-feira um artigo de opinião que o PÚBLICO publica em exclusivo em Portugal. “Faremos tudo o que for necessário no âmbito do nosso mandato para ajudar a área do euro a atravessar esta crise, na certeza de que o BCE está ao serviço dos cidadãos europeus.” O artigo pode ser lido aqui.

Moody’s diz que TAP precisará de capital

A Moody’s reviu em baixa o rating que atribui à TAP e prevê que, entre Abril e Junho próximos, a companhia aérea precise de receber capital por parte dos seus accionistas. Aqui, destaca-se o Estado, com 50% do capital social, seguindo-se o consórcio Atlantic Gateway (de David Neeleman, com a Azul, e de Humberto Pedrosa), com 45%, cabendo os outros 5% a trabalhadores. Este também foi o dia em que se ficou a saber que a TAP não renovou o contrato a cerca de 100 trabalhadores, no âmbito dos cortes de custos que está a realizar por causa dos efeitos do novo coronavírus. De acordo com fonte oficial da transportadora, a medida abrange funcionários “com diversas funções”. A notícia está aqui e também aqui.

O negociador do “Brexit” está infectado

Michel Barnier, negociador europeu para o “Brexit”, foi diagnosticado com covid-19. O anúncio foi feito pelo próprio no Twitter, em que se diz “bem e bem-disposto”. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também vai realizar o teste do novo coronavírus, e toda a equipa da task force para a relação futura entre a União Europeia e o Reino Unido está a cumprir o protocolo de isolamento previsto. Tudo aqui.

São as grandes crises que fazem os grandes líderes

Boris, Macron, Merkel, Trump — quase todos os líderes das democracias estão hoje perante um teste que facilmente detecta falsificações. As crises fazem líderes ou destroem líderes. E é a História de cada povo que determina o seu perfil. Uma análise de Teresa de Sousa.

Atenção à desinformação

Desde o final de Janeiro passado, quando a crise do covid-19 se intensificou, e até agora, registaram-se mais de 110 casos de desinformação relacionados com o novo coronavírus. Leia aqui.