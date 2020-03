Coronavírus: Portugal é 21.º país com mais casos no mundo

Portugal é o 21.º país no mundo com mais casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus. Na Europa ocupa o 13.º lugar. Os dados foram retirados do mapa criado pela Universidade Johns Hopkins (Baltimore, Estados Unidos), que tem compilado os dados mundiais do surto. Os números estão em constante actualização, visto que os diferentes países vão divulgando os dados em horários diferentes.

A universidade tem em conta os dados confirmados na quarta-feira pela Direcção-Geral de Saúde (DGS), mas nesta quinta-feira já foi divulgado o relatório com a situação actual. Portugal tem 785 casos confirmados, mais 143 do que na quarta-feira, o que corresponde a uma variação de 22% face ao dia anterior. O relatório divulgado pela DGS esta quinta-feira regista uma terceira morte, desta vez na região centro.

O país com mais infectados no mundo continua a ser a China (81.154). Porém, o país registou na quarta-feira o seu primeiro dia sem um único caso de transmissão local do novo coronavírus em todo o país, sendo os novos casos importados.

De seguida é Itália que tem o maior número de infectados, com 35.713. Itália é considerada o epicentro do novo coronavírus na Europa. O país sofre com a população envelhecida e encontra-se em quarentena, com as suas ruas vazias.

Espanha tem sido o centro das atenções de Portugal devido à proximidade. Na passada segunda-feira, começou a haver maior controlo das fronteiras terrestres, tendo depois sido declarados apenas nove pontos de passagem e proibidas as viagens de lazer. De acordo com a última actualização, há 17.147 casos positivos de covid-19 no país vizinho. O número de mortes eleva-se para 767, mais 169 do que na quarta-feira. Espanha quase que apanha o Irão, que tem mais de 18 mil casos confirmados.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em 12.º na Europa encontra-se a Dinamarca, com 1206 casos. Em 20.º no mundo está a Austrália, com 681 pessoas infectadas.

Segundo os dados da Johns Hopkins, há mais de 220 mil casos confirmados em todo o mundo, dos quais mais de 84 mil recuperaram. Até ao momento mais de 9 mil pessoas morreram.

Face à situação portuguesa, o Presidente da República decretou esta quarta-feira o estado de emergência, que foi posteriormente aprovado no Parlamento.