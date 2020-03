Coronavírus: Politécnico de Santarém suspende eleição do presidente

Sem aulas há mais de uma semana, por causa da covid-19, e com a presença de pessoas reduzida ao mínimo, o Instituto Politécnico de Santarém (IPS) vai suspender a eleição do seu presidente, que devia acontecer em Maio. O prazo para apresentação de candidaturas terminava na próxima segunda-feira, mas o presidente do Conselho Geral da instituição entende que não há condições para prosseguir com o processo.

O Conselho Geral, órgão máximo da instituição, foi convocado para uma reunião por videoconferência a realizar esta sexta-feira, em que o seu presidente, Francisco Madelino, espera ver “ratificada a sua decisão de suspender o processo eleitoral”, explica ao PÚBLICO.

O período de apresentação de candidaturas à presidência do IPS terminava na próxima segunda-feira. O calendário previa que, durante o mês de Abril, fossem tomadas decisões sobre a admissibilidade das candidaturas, estando a votação do Conselho Geral agendada para 18 de Maio. Francisco Madelino entende que não há condições para cumprir essas datas, tendo em conta as medidas de contenção do novo coronavírus que estão em vigor.

O Politécnico de Santarém foi uma das primeiras instituições de ensino superior a decidir voluntariamente suspender as aulas presenciais, ainda antes da decisão do Governo de aplicar a mesma medida a todos os estabelecimentos de ensino.

O IPS está sem presidente – e a gestão corrente entregue ao anterior vice-presidente, João Moutão – desde que, no final de Fevereiro, o anterior líder da instituição, José Potes, se demitiu perante o Conselho Geral. O responsável colocou o lugar à disposição numa reunião que tinha na ordem de trabalhos precisamente um pedido de destituição daquele dirigente, entregue dias antes pelos presidentes de todas as escolas do instituto.

Os directores das escolas do IPS, que tinham apoiado José Potes quando este foi eleito para o cargo, há um ano e meio, perderam a confiança na liderança e fizeram chegar um manifesto ao órgão máximo do instituto em que exigiam a saída daquele responsável.

No centro dos problemas internos do politécnico IPS está o plano de reestruturação apresentado ao Governo, que prevê reduzir o balanço negativo em um milhão de euros, até ao final do ano. Dessa forma, o instituto espera resolver os problemas orçamentais que têm feito com que tenha chegado ao final dos últimos anos civis sem dinheiro para pagar os salários dos seus professores e funcionários, obrigando a tutela a fazer reforços extraordinários no seu orçamento.

O Politécnico de Santarém foi criado em 1979 e engloba cinco escolas superiores. As de Agrária, Saúde, Educação e Gestão e Tecnologia estão sediadas em Santarém, juntando-se a estas a Escola Superior de Desporto de Rio Maior. A instituição tem 4100 alunos inscritos, 250 docentes e 160 funcionários. Recebe do Orçamento de Estado cerca de 13 milhões de euros anuais, mas desde 2014, tem recebido uma média de 1,8 milhões suplementares face às dificuldades financeiras que enfrenta.