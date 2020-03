Coronavírus: ASAE lança operação de fiscalização de farmácias por suspeitas de especulação de preços

A ASAE tem em curso esta quinta-feira uma operação de fiscalização de farmácias. Objectivo: perceber se os preços que têm sido praticados relativamente a produtos como o gel desinfectante, máscaras e luvas são os permitidos por lei ou se, pelo contrário, configuram o crime de especulação.

Contactada pelo PÚBLICO, a ASAE confirmou a existência da operação de fiscalização, tendo remetido para mais tarde qualquer esclarecimento adicional sobre a mesma. A acção de fiscalização incide pelo menos na zona de Lisboa e Vale do Tejo, mas pode também ter maior abrangência territorial.

A ASAE é uma das entidades que integra um grupo de trabalho criado pelo Governo esta semana para acompanhar e avaliar as condições de abastecimento de bens nos sectores agro-alimentar e do retalho na sequência das condições de mercado criadas pela pandemia do coronavírus. Foram dadas duas semanas ao grupo de trabalho para apresentar um relatório com “medidas preventivas ou correctivas destinadas a manter ou restabelecer as normais condições de abastecimento”. Composto por representantes governamentais da Economia, que coordena, da Agricultura, Direcção-Geral das Actividades Económicas, do Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral da Agricultura, da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição, da Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária e da Associação dos Distribuidores de Produtos Alimentares, integra ainda elementos da Associação Nacional das Transportadoras Portuguesas, Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias, Casa do Azeite – Associação do Azeite de Portugal, Federação das Indústrias Portuguesas Agroalimentares, Federação Nacional das Cooperativas de Produtores de Leite, Federação Nacional das Organizações de Produtores de Frutas e Hortícolas, Federação Portuguesa das Associações Avícolas e Federação Portuguesa de Associações de Suinicultores.

Nos últimos dias têm surgido nas redes sociais relatos de subidas exorbitantes do preço de produtos destinados a prevenir a infecção pelo coronavírus, como o gel, as máscaras e as luvas. com Ana Henriques