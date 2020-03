Forças Armadas recrutam voluntários para combate ao coronavírus

O Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) está a aceitar a inscrição de voluntários da “Família Militar”: militares na reserva e na reforma, civis, ex-militares e respectivos familiares “que se identifiquem com a instituição”. O objectivo é que estes colaborem com as Forças Armadas no trabalho desenvolvido junto dos cidadãos para combater o novo coronavírus.

Em comunicado, a instituição refere que “os médicos, farmacêuticos, enfermeiros, psicólogos, técnicos auxiliares de acção médica, entre outros profissionais de saúde, que estejam disponíveis para participar nesta iniciativa, poderão manifestar essa intenção junto do EMGFA”. No entanto, também poderão ser aceites voluntários com outros tipos de formação.

Entre Marinha, Exército e Força Aérea, serão vários os locais de actuação dos voluntários. A lista pode ser consultada aqui. As unidades militares indicadas vão ter 2300 camas disponíveis para apoio ao Serviço Nacional de Saúde.