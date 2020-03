Eleição de juízes do TC só avançará quando o Parlamento se normalizar

A eleição do novo presidente do Conselho Económico e Social (CES), dos dois juízes em falta no Tribunal Constitucional (TC) e demais nomeados pela Assembleia da República para os órgãos externos ficará adiada para quando o Parlamento retomar a normalidade dos seus trabalhos, que estão agora reduzidos à presença de um quinto dos deputados, o quórum mínimo de funcionamento.

Continuar a ler