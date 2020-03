Estamos a confiar mais no Estado ou é o medo que nos faz obedecer?

A chegada da covid-19 obrigou governos de muitos países a tomarem medidas inimagináveis em regimes democráticos. O fecho de cidades inteiras, em alguns casos com vigilância policial para que os cidadãos cumpram as deliberações, é o melhor exemplo. E as pessoas, ou uma boa parte delas, parecem dispostas a cumprir as decisões dos governos, por mais que estas compliquem as suas vidas. Mesmo em países em que os índices de confiança nas instituições é negativo, como é o caso de Portugal, os cidadãos parecem dispostos a seguir à letra as decisões governamentais.

