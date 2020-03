Coronavírus: EUA preparam-se para o pior, à medida que os casos sobem em flecha

O novo coronavírus continua a infectar centenas de norte-americanos todos os dias e a provocar cada vez mais dispensas temporárias de trabalhadores, levando os profissionais de saúde e os responsáveis políticos nos Estados Unidos a prepararem-se para o pior.

Os médicos vêem-se obrigados a tomar decisões difíceis sobre o seu dia-a-dia, hospitais com orçamentos limitados estão a lutar para encomendar ventiladores, e as autoridades por todo o país começaram a ordenar o isolamento em casa, o encerramento de espaços comerciais e a proibição de multidões.

Mas um novo estudo feito no Reino Unido levanta a questão sobre se tudo isto pode ser suficiente. O estudo, que estará a ser analisado pela equipa da Casa Branca responsável pelo combate ao novo coronavírus, sugere que as estratégias de contenção que tenham como principal objectivo apenas abrandar o crescimento do vírus podem, ainda assim, provocar o caos nos hospitais e causar milhões de mortes nos Estados Unidos.

Até à noite de quarta-feira, tinham sido registados mais de 8700 no país, incluindo mais de 130 mortes. Dois congressistas foram infectados – Bem McAdams, do Partido Democrata, e Mario Diaz-Balart, do Partido Republicano.

As medidas restritivas são notórias em estados como Nova Iorque, que anunciou o registo de 1008 novos casos entre terça e quarta-feira – uma subida que pode ser explicada pela expansão dos testes entre a população.

Ainda assim, o estado de Nova Iorque, com uma população de quase 20 milhões de habitantes, só tem menos casos confirmados do que dez países em todo o mundo.

Também na quarta-feira, a Casa Branca anunciou várias medidas para reforçar o controlo nas fronteiras terrestres dos Estados Unidos: os cidadãos estrangeiros que entrem pela fronteira a sul sem documentos legais vão ser imediatamente reencaminhados para o México, e a fronteira a norte está a ser encerrada a tráfego que não seja considerado essencial.

O surto e o seu impacto dramático na economia parece estar a redefinir a presidência de Donald Trump, com mais de metade dos norte-americanos a dizerem que o Presidente dos Estados Unidos desvalorizou em excesso o vírus, de acordo com uma nova sondagem.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ao longo do dia, na quarta-feira, Trump renovou a sua tentativa de baptizar o novo coronavírus como “vírus chinês”, pondo de lado as preocupações de que essa atitude pode incitar ataques racistas.

“Não é nada racista”, disse Trump na quarta-feira. “Vem da China.”