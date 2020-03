Coronavírus: confirmou-se, o mundo não estava mesmo preparado para uma pandemia

O mundo não estava preparado para uma pandemia. Aquilo a que estamos a assistir agora com o coronavírus é a concretização na prática das falhas apontadas pelo grupo de especialistas formado pela Organização Mundial de Saúde e o Banco Mundial, com base no trabalho do painel da crise da saúde global da ONU. O seu primeiro relatório, publicado em Setembro, não podia ser mais explícito no seu título: O Mundo em Risco.

Continuar a ler