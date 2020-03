São as grandes crises que fazem os grandes líderes

Porque é que Churchill foi Churchill? A pergunta já foi feita milhões de vezes. Há milhares e milhares de páginas publicadas com as possíveis respostas. Podem provavelmente escrever-se mais alguns milhares. Serão poucos os líderes políticos das democracias que não tenham olhado para a sua figura ímpar como um modelo ou uma inspiração. Boris Johnson, o polémico primeiro-ministro britânico, escreveu um livro sobre ele (O Factor Churchill) e pouca gente duvidará que já se imaginou envergando as vestes churchillianas – perante o “Brexit” ou perante o novo coronavírus. Não é certamente o único. Em tempo de crise ou em tempo normais, a sua personalidade fascinante paira sobre todos os moradores do número 10 de Downing Street desde a II Guerra.

