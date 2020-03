Hotel para cães (e gatos) abre portas aos animais dos profissionais de saúde

O Pet Hotel Gaia divulgou esta quarta-feira que disponibiliza o seu hotel para todos os profissionais de saúde em funções. Acolhendo tanto cães como gatos, o espaço está localizado em Vilar de Andorinho, Vila Nova de Gaia, e vai acolher os animais a “preços simbólicos”, ou certa, cerca de um terço do que costuma praticar.

Na publicação feita na sua página de Facebook, o hotel canino e felino explica que o país “está a passar por uma fase de grande apreensão e existem imensos profissionais que não podem ficar em segurança nas suas casas”. Assim, apresentam esta solução, para que os animais domésticos destes profissionais possam ficar em segurança e em conforto. David Mota, responsável pelo Pet Hotel Gaia, diz ao PÚBLICO que o “serviço está disponível para profissionais de saúde, socorristas, ou qualquer pessoa que esteja a trabalhar directamente no controlo da epidemia”.

Em vez dos custos de reserva habitais de 13,40€ (hotel canino outdoor, recomendado para cães maiores), 15,40€ (hotel canino indoor, adequado para cães pequenos) e 13€ (hotel felino), o “valor fica a 5€” por noite. A alimentação dos animais dos profissionais de saúde recebidos durante esta acção será oferta da Specific/Dechra. David Mota explica que a empresa teve conhecimento da iniciativa e estabeleceu contacto para oferecer o seu apoio.

A ideia é que os profissionais de saúde que estejam a trabalhar deslocados das suas habitações ou que “tenham de ficar em quarentena”, possam deixar os seus “companheiros” no hotel “o tempo que for necessário, enquanto durar esta situação”. O responsável salienta, até, casos específicos (dos quais já tem conhecimento) de casais em que ambos são profissionais de saúde e “têm os horários de trabalho incomportáveis para estar a chegar a casa e ainda estar a tomar conta dos animais”.

A reserva no Pet Hotel Gaia inclui água e alimentação, cama, passeios, actividades e, se necessário, apoio veterinário. O hotel faz parte do Grupo HVSM (Hospital Veterinário de Santa Marinha) e já está a operar segundo as recomendações da Direcção Geral de Saúde e da Ordem dos Médicos Veterinários.

Texto editado por Ana Fernandes