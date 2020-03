Famílias ciganas pretendiam acampar em Badajoz mas polícia expulsou-as para Portugal

Ao final da tarde desta quarta-feira, os residentes na avenida Sinforiano Madroñero de Badajoz observaram das suas varandas e janelas um desfile invulgar: uma dúzia de carroças conduzidas por ciganos nómadas portugueses, ladeadas por cavalos brancos, formavam uma caravana com cerca de uma centena de metros de comprimento, que seguia em ritmo apressado escoltada por elementos da polícia local na direcção de Portugal. Estavam a ser expulsos.

Os moradores foram surpreendidos pelo trotear dos animais e filmaram um cenário que era comum há várias décadas. As interrogações faziam-se enquanto circulavam imagens nas redes e nalguns órgãos de comunicação social: “qué pasa?”Segundo o diário da Extremadura Hoy, a caravana tinha sido expulsa de Badajoz e estava a ser escoltada pela polícia para Portugal. As autoridades espanholas não permitiram que as 12 famílias nómadas ciganas, cerca de 30 pessoas, pudessem acampar num terreno da cidade fronteiriça.

Quando se estavam a preparar para acampar, os polícias surgiram e impediram que consumassem o seu objectivo alegando a situação actual de “alarme sanitário” e foram escoltados de regresso à fronteira. Pouco antes das 19h, segundo o Hoy “já estavam de novo em Portugal.”

O alarme da presença das famílias ciganas foi dado por moradores à polícia local que detectaram a entrada da caravana ao meio-dia de quarta-feira por caminhos secundários a partir de Portugal. Os nómadas dirigiam-se a um terreno particular onde era habitual, há décadas, acamparem.

O PÚBLICO tentou confirmar junto da GNR de Elvas e de Portalegre a ocorrência mas não foi possível obter qualquer informação.