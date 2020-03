Transformar a quarentena dos miúdos numa aventura!

A quarentena custa mais do que parece, especialmente, com crianças e em apartamentos. A cada dia aumenta o desgaste e o tempo não passa. Ora, aqui vai uma ideia. A Estação Espacial Europeia tem como proposta convidar as crianças para uma aventura na qual elas são astronautas… Também eles não podem sair do isolamento a que estão submetidos. Pegando nessa ideia podemos:

Mais A carregar...

Ir à Descoberta

Gastar tempo aprendendo – em primeiro lugar, iniciamos um projeto sobre astronautas. Ouvimos as crianças sobre o que querem saber. Por exemplo: como vivem, o que comem, como são os fatos dos ou das astronautas, etc. Nos livros lá de casa e na Internet iniciamos pesquisas com as crianças, fazemos desenhos e organizamos a informação. Numa parede da casa ou na porta do frigorífico, fixamos a informação reunida. Uma resposta pode dar origem a novas perguntas, importa tornar as crianças cada vez mais independentes no processo de pesquisa;

Gastar tempo aprendendo – em primeiro lugar, iniciamos um projeto sobre astronautas. Ouvimos as crianças sobre o que querem saber. Por exemplo: como vivem, o que comem, como são os fatos dos ou das astronautas, etc. Nos livros lá de casa e na Internet iniciamos pesquisas com as crianças, fazemos desenhos e organizamos a informação. Numa parede da casa ou na porta do frigorífico, fixamos a informação reunida. Uma resposta pode dar origem a novas perguntas, importa tornar as crianças cada vez mais independentes no processo de pesquisa; Diário da ou do Astronauta

Definir objetivos, horários, rotinas e tarefas para cada dia – construir uma nave, um fato ou fazer um livro sem deixar de regular os horários de deitar, de acordar e das refeições. Que aventuras vai viver o astronauta amanhã e como vamos fazer para conseguir?

Definir objetivos, horários, rotinas e tarefas para cada dia – construir uma nave, um fato ou fazer um livro sem deixar de regular os horários de deitar, de acordar e das refeições. Que aventuras vai viver o astronauta amanhã e como vamos fazer para conseguir? Porque é que os Astronautas não podem sair da nave?

Falar de questões sérias sem preocupar a criança – o recurso ao imaginário permite à criança a fuga quando a informação se torna demasiado intensa ou dolorosa, simultaneamente dá instrumentos ao adulto para estabelecer regras e explicar o momento que se está a viver;

Falar de questões sérias sem preocupar a criança – o recurso ao imaginário permite à criança a fuga quando a informação se torna demasiado intensa ou dolorosa, simultaneamente dá instrumentos ao adulto para estabelecer regras e explicar o momento que se está a viver; Manter o contacto com os outros mas através da nave

Tal como os astronautas, é preciso ligar à Terra e falar com quem gostamos – criar rotinas de contactar pessoas ajuda a dividir a tarefa da quarentena e angaria carinho à volta dos nossos filhos. Os avós (que agora não podem ser visitados) podem, por via online, passar tempo com os netos. Devem criar horários e rotinas para esses contactos; ajuda os avós, os pais e os netos. Os pais ganham um tempinho seu.

Tal como os astronautas, é preciso ligar à Terra e falar com quem gostamos – criar rotinas de contactar pessoas ajuda a dividir a tarefa da quarentena e angaria carinho à volta dos nossos filhos. Os avós (que agora não podem ser visitados) podem, por via online, passar tempo com os netos. Devem criar horários e rotinas para esses contactos; ajuda os avós, os pais e os netos. Os pais ganham um tempinho seu. O universo é o limite!

Se vários amigos aderirem ao projeto, as naves e estações espaciais podem entrar em contacto e funcionar em rede. A NASA ou a ESA costumam responder aos contactos das crianças. Podem enviar um e-mail para: [email protected] ou visitar o site.

Claro que pode fazer tudo isto sem um projeto! Mas definir um projeto desencadeia a adesão, prolonga o envolvimento, estimula o imaginário e devolve o tempo de brincar à criança.

Entre irmãos, os projetos estimulam colaborações e entreajuda que raramente observamos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Com este ou outro tema à escolha, cada família pode iniciar o seu projeto. Para si, é uma forma de sair das redes sociais, das pesquisas sobre a covid-19. É um balão de oxigénio enquanto estabelece um ambiente positivo e confiante para a criança. Bem sei que é difícil, muito difícil nos dias de hoje! Boa sorte!

P.S.: Aproveite o Dia do Pai para começar!