Peixes, cisnes, patos. A quarentena está a deixar as águas de Veneza cristalinas e com nova vida

Itália enfrenta uma das maiores tragédias da sua história recente, com o registo de quase 3000 mortos, 275 em apenas 24 horas, devido à covid-19. Todo o país está em quarentena e Veneza, uma das cidades mais turísticas do país, vê-se agora deserta e silenciosa.

O vazio lá fora, no entanto, está a ter um efeito colateral inesperado. Os habitantes da cidade começaram a notar que a água dos canais tornou-se transparente. Pela primeira vez em muitos anos, é possível ver peixes a nadar sobre o leito arenoso, avistam-se cisnes e patos.

Até há bem pouco tempo, um grupo no Facebook chamado Venezia Pulita (Veneza Limpa) dedicava-se à luta pela preservação da região lagunar e contra os problemas ambientais da cidade: a poluição, os sacos de lixo por recolher, os projectos urbanísticos polémicos ou mesmo a indicação de locais com água potável onde era possível reabastecer cantis para evitar o consumo de plástico.

Mas no último mês, à medida que a cidade se esvazia de qualquer factor de normalidade e a consternação invade cada casa, multiplicam-se as fotografias e os vídeos que mostram uma outra Veneza: canais sem trânsito de gôndolas e outros barcos, cristalinos, onde se multiplicam os peixes e se avistam garças, cisnes e outros animais [circulam também fotografias de golfinhos, mas são falsas, segundo afiança nos comentários um dos administradores do grupo, Marco Capovilla].

“Dias de silêncio para ouvir os sons quase esquecidos, dias de água calma e próxima, água transparente, água para os remos, para os animais dos canais e bancos de areia, dias para reflectir sobre como podemos ajudar a lagoa no nosso quotidiano, para uma mudança decisiva”, escreve Capovilla numa das publicações.

Nas fotografias, diz noutro post, vê-se a natureza a reclamar o seu lugar. “Milhares de peixes a poucos passos de um esgoto em plena actividade. A natureza recupera-se e Veneza, a pouco e pouco, vai recuperar uma nova consciência e novas oportunidades.”

“A beleza salvará o mundo numa Burano deserta [antiga cidade piscatória da região de Veneza, famosa pelas suas casas coloridas] e os cisnes se reapropriam dos canais”, mostra Marco Contessa.

“Estamos a viver um momento difícil, mas podemos utilizá-lo para documentar os lados positivos desta quarentena para protecção de Veneza. Ajudem-nos a recolher fotos e vídeos destes dias”, pede Alice Stocco, investigadora na Universidade Ca’ Foscari de Veneza. “Estamos a recolher observações para uma investigação científica que possa ajudar a sugerir sistemas sustentáveis para a lagoa.”

A autarquia de Veneza diz, no entanto, que a mudança nos canais não se deve a uma melhoria da qualidade da água. “A água parece transparente porque existe menos tráfego nos canais, permitindo que os sedimentos fiquem no fundo”, afirmou um porta-voz em declarações à CNN. É o movimento dos barcos, a remo ou a motor, que “geralmente traz os sedimentos para a superfície da água”, dando-lhe o ar turvo habitual. Contudo, a qualidade do ar melhorou, acrescenta o mesmo porta-voz.