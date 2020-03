Nomad disponibiliza cinema de aventura em casa

“Viajar sem sair do sítio”. O mote é dado pela Nomad, agência de viagens que disponibiliza um pacote com os melhores filmes exibidos na edição de 2019 do seu Festival de Cinema de Aventura.

“Durante estes dias em que estamos recolhidos em casa, a Nomad quer continuar a proporcionar momentos de aventura e inspiração, mesmo sem precisares de sair do sofá”, lança a agência.

Das montanhas da Antártida à luta pela preservação dos ursos polares, podemos assistir a uma hora e um quarto de curtas-metragens que “vão fazer restaurar a fé na humanidade”, mas também “fazer sentir empatia pelos momentos em que as adversidades aparecem”.

As curtas estão compiladas num ficheiro que pode ser descarregado aqui.

Os filmes desta sessão

Queen Maud Land (27 minutos) — A fria e remota Antártica é o cenário de uma expedição de três semanas com Alex Honnold, Conrad Anker, Jimmy Chin e uma equipa de outros exploradores até Queen Maud Land.

Foto Queen Maud Land

Wild Legacy (16 minutos) — Douglas Tompkins foi um incansável aventureiro e um empreendedor consciente, mas foi a paixão pela conservação e pela mudança que ele quis deixar como legado. Neste documentário, conhecemos o seu percurso desde que fundou a The North Face à sua ambiciosa missão de proteger as áreas naturais do Chile e da Patagónia.

Foto Wild Legacy

Bare Existence (19 minutos) — Dez anos depois de terem sido considerados uma espécie ameaçada, nada foi feito para proteger os ursos polares. Apesar da triste realidade, este filme mostra como ainda há tempo para tomarmos as decisões certas.

Foto Bare Existence

Lixo Vivo (10 minutos) — O realizador Guiga Pirá explorou o impacto que o lixo dos oceanos tem nas pequenas espécies de uma das praias mais poluídas do Rio de Janeiro. Um pequeno documentário (produção Nomad) motivador sobre o impacto das iniciativas em pequena escala.

Foto Lixo Vivo