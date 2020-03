Filipe Morato Gomes oferece “Alma de Viajante”: o livro é agora gratuito

Ao longo de 14 meses, entre 2004 e 2005, Filipe Morato Gomes deu a sua primeira volta ao mundo. Agora, e num momento em que se encontra em isolamento com a família, em Matosinhos, o blogger anunciou que irá enviar gratuitamente o livro “Alma de Viajante” a todos os interessados nos relatos dessa grande viagem.

“Essa viagem foi, para mim, verdadeiramente transformadora — e o início de uma fase mais profissional desta grande aventura chamada Alma de Viajante”, escreveu Filipe Morato Gomes na sua página de Facebook.

Numa nota introdutória do seu livro, Filipe descreve o livro como “uma viagem de emoções” e de “histórias”. “Relata momentos ímpares vividos no desconforto da estrada, o estado de permanente descoberta, a empatia das amizades efémeras, os cheiros, os sabores, os sorrisos, a magia das coisas simples, enfim, o prazer inigualável da liberdade. Mas relata também experiências emocionalmente arrasadoras, para as quais não poderia nunca estar preparado, como o tempo passado na Tailândia e no Sri Lanka nos dias seguintes ao maremoto do Oceano Índico.”

Foto Malásia Filipe Morato Gomes

O livro, com crónicas que foram também sendo publicadas na Fugas, há muito que está esgotado nas livrarias e, diz o autor, “não haverá futura edição em papel”. A partir de hoje, o eBook é enviado por email e basta subscrever a newsletter. O eBook, em formato pdf, é igual à edição em papel, em tempos à venda nas livrarias.

“Espero que gostem da surpresa, e que aproveitem o tempo em casa para esta e outras leituras.”