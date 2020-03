Saiba o que os bancos estão a fazer para apoiar os clientes

A criação de uma moratória de capital e juros para os créditos às famílias e às empresas só deverá chegar no final do mês, mas os bancos já estão a tomar algumas medidas para facilitar a gestão dos orçamentos de famílias e empresas.

As medidas que estão a ser avançadas incluem o ajustamento temporário do plano de pagamento de empréstimos, mas também a eliminação de algumas comissões, nomeadamente a suspensão de algumas comissões associadas ao pagamento de compras de baixo valor com cartão.

Caixa Geral de Depósitos

Até agora, o banco público é o que apresentou mais medidas, a vigorar durante o período de crise, que podem ser consultadas aqui.

Resumidamente, e para as famílias, é apresentada a possibilidade de de estabelecer a carência de juros, até seis meses, para clientes com crédito à habitação ou crédito pessoal (como cartões de crédito).

Todos os clientes com pensão até 1,5 vezes o salário mínimo nacional e os jovens até aos 26 anos estão isentos de comissões durante o período de crise. Os titulares das contas Caixa (contas pacote) passam a beneficiar de isenção de custos em transferências realizadas através dos canais digitais. Os clientes que não possuem um cartão de débito podem pedir um, sem custos no primeiro ano.

No domínio dos pagamentos, e até 31 de Maio, a CGD passa a isentar o pagamento da mensalidade dos terminais de pagamento automático (TPA) aos comerciantes com facturação inferior a 7.500 euros. E, de forma a dinamizar a utilização de cartões e incentivar a desmaterialização dos pagamentos, manterá a política que tem vindo a ser praticada de não cobrar da componente fixa da MSC (Merchant Service Charge) nas transacções de pequeno valor.

Millennium BCP

O Millennium BCP foi primeiro a anunciar a suspensão da taxa de serviço mínima a pagar pelos comerciantes na aceitação de pagamentos com cartões.

Trata-se de uma medida que que o Governo quer alargar a todo as operações de pagamento de baixo valor, uma medida para estimular o pagamento de compras por meios electrónicos, em detrimento da utilização de moedas e de notas.

No BCP, esta medida, que isenta o comerciante, mas também beneficia os particulares que poderão pagar as compras mais pequenas com cartão (o que não era possível em pequenas lojas, que fixam um valor mínimo) estará em vigor até 30 de Junho. Esta instituição também suspendeu a comissão suportada pelos comerciantes nos pagamentos por MBWay, outra forma de para estimular o pagamento de compras por meios electrónicos.

Banco Santander

Para incentivar os clientes a utilizar das suas plataformas digitais, app ou netbanco, o Santander passou a isentar de comissões todos os pagamentos efectuados por esses canais digitais, por um período de um mês, sujeito a renovação.

Para facilitar os pagamentos com a tecnologia contactless (por simples aproximação do cartão, sem necessidade de PIN), o banco adianta que vai proceder à substituição de todos os cartões para a nova tecnologia sem qualquer tipo de comissões.

E também suspendeu a cobrança da mensalidade nos terminais de pagamento e isenta a cobrança do valor mínimo sobre as transacções efectuadas. Ainda para apoiar as transacções “sem contacto” o banco suspende também a cobrança de todas as comissões do serviço MBWay nos POS.