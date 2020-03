Moody’s diz que TAP precisará de dinheiro do Estado no segundo trimestre

A Moody’s reviu em baixa o rating que atribui à TAP e prevê que, entre Abril e Junho próximos, a companhia aérea precise de receber capital por parte dos seus accionistas. Aqui, destaca-se o Estado, com 50% do capital social, seguindo-se o consórcio Atlantic Gateway (de David Neeleman, com a Azul, e de Humberto Pedrosa), com 45%, cabendo os outros 5% a trabalhadores.

Isto, diz a agência de rating, devido à falta de liquidez provocada neste momento pela restrições de viagens impostas por vários países e ausência de procura devido ao novo coronavírus, o que está a provocar uma redução severa no número de passageiros.

Além da referência aos accionistas, a Moody’s diz, num outro ponto da sua análise, que a TAP vai precisar de medidas para melhorar a sua liquidez e “muito provavelmente vai requer o apoio do Governo português”. Em Bruxelas, a Comissão Europeia tem sinalizado uma flexibilização das ajudas de Estado.

No final da semana passada, fonte oficial do Ministério das Infra-estruturas, de Pedro Nuno Santos, afirmou ao PÚBLICO que estava a olhar para a a TAP “com muita preocupação”.

Dias antes, numa conferência telefónica com analistas, o presidente da TAP, Antonoaldo Neves, e perante a possibilidade de se verificar uma facilitação das ajudas de Estado na UE, considerou que, a avançarem, a companhia estaria certamente entre as visadas devido à sua importância para o país. Por outro lado, afirmou que já sabia que podia contar com o apoio dos accionistas.

Aviação a descer

Várias companhias já deram sinais de precisar de apoios (que podem assumir diversas formas), e hoje foi Carsten Spohr, o presidente da Lufthansa, a maior companhia europeia, a par da Ryanair (que vai parar “a maioria ou todos os voos” após 23 de Março) a afirmar que “quanto maior for a duração desta crise, maior é a probabilidade de o futuro da aviação não poder ser garantido sem ajudas estatais”.

O índice Stoxx Europe Total Market Airlines, que reúne as principais companhias cotadas, teve uma queda de 57% nos últimos 30 dias.

A descida do rating dado pela Moody’s foi de B2 para Caa1, ou seja, a agência considera agora que o risco de crédito é muito alto, e com um outlook negativo. A TAP tem um nível de endividamento muito elevado, distribuído pela banca e por vários tipos de investidores obrigacionistas (através de linhas emitidas no ano passado).

TAP reduzida a 15 destinos

Esta quinta-feira, a TAP comunicou, tal como têm feito as suas congéneres, uma redução brutal do número de voos, passando a assegurar ligações para apenas 15 destinos entre 23 de Março e 19 de Abril.

Ao todo, são agora apenas 70 voos por semana, e só há ligações diárias com o Porto (três), Funchal (dois) e Ponta Delgada (um). África fica sem ligações, e no caso do Brasil - o segundo maior mercado em termos de receitas da TAP - ficam apenas assegurados três voos por semana para São Paulo.

Há depois só três ligações com os EUA, asseguradas duas vezes por semana (Newark, Boston e Miami), um mercado onde a empresa tem feito um enorme investimento, e uma ligação com o Canadá (Toronto, duas vezes por semana).

De pé ficam ainda os voos para Luxemburgo, Genebra, Frankfurt, Londres, Paris e Amesterdão (duas vezes por semana), e para Londres (quatro por semana). De acordo com a TAP, esta lista “pode ser ajustada sempre que as circunstâncias assim o exijam”.

Em comunicado, a transportadora fala de “inúmeros e sucessivos cancelamentos de voos e suspensões de rotas” na sequência da covid-19 e decisões dos governos.

“Nas últimas 24 horas verificaram-se evoluções significativas das condicionantes acima referidas e, em consequência, a TAP vai reduzir de forma expressiva a operação e parquear grande parte da sua frota de aviões”, acrescenta-se. O impacto vai ser sentido também de forma severa nas contas do sector do turismo.

Impacto do Brasil

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A Moody’s refere ainda que a TAP vai ser “impactada negativamente pela forte depreciação do real brasileiro contra o dólar e o euro que se verificou nas últimas semanas”.

A má performance do Brasil foi uma das razões para os péssimos resultados da transportadora no primeiro semestre do ano passado (120 milhões de euros). No final do ano passado, a TAP tinha uma liquidez de cerca de 430 milhões de euros. De acordo com a Moody’s, havia ainda 174 milhões de euros a receber em créditos do Brasil.

Segundo a análise da agência de rating o nível baixo de reservas de passageiros e a forte queda verificada até agora vai levar à perda de muito dinheiro, sendo que não se espera melhorias “pelo menos no curto prazo”.