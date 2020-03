Coronavírus: TAP vai voar apenas para 15 destinos a partir de 23 de Março

A TAP vai voar apenas para 15 destinos a partir de 23 de Março, em vez dos 90 para onde operava. A decisão, tomada na sequência das restrições impostas por vários estados para conter a pandemia de covid-19, foi comunicada à CMVM esta quinta-feira.

A companhia aérea “informa o mercado e o público em geral de que irá reduzir temporariamente a sua operação com efeitos a partir de 23 de Março de 2020 e até 19 de Abril de 2020”, pode ler-se na nota. “Durante este período a TAP prevê continuar a operar 15 dos cerca de 90 destinos que operava, sendo que esta decisão pode ser revista a qualquer momento sempre que as circunstâncias assim o exijam.”

As restrições à circulação de pessoas, “combinadas com a acentuada queda da procura, têm vindo a gerar sucessivos cancelamentos de voos e suspensões de rotas, resultando numa redução do volume global de tráfego aéreo nas últimas semanas”, lembra a transportadora.