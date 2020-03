Rafael Leão condenado a pagar 16,5 milhões ao Sporting

O Tribunal Arbitral do Desporto condenou Rafael Leão a pagar uma indemnização de 16,5 milhões de euros ao Sporting no processo relacionado com a rescisão de contrato unilateral do jovem avançado após a invasão da Academia de Alcochete.

O TAD deu, assim, razão ao Sporting no processo contra Leão e o Lille, considerando que houve “cessão ilícita do contrato de trabalho desportivo”, mas não chegou aos valores da indemnização pedidos pelo clube “leonino” - 45 milhões de euros.

Na mesma decisão, o TAD condenou o Sporting a pagar 40 mil euros ao actual avançado do AC Milan por “prática de assédio moral”.

Depois de ter sido um dos jogadores que rescindiu unilateralmente com o Sporting após o ataque à Academia de Alcochete em Maio de 2018, Rafael Leão assinou contrato com o Lille e não houve qualquer acordo posterior dos franceses com o Sporting, tal como aconteceu com quase todos os outros que não regressaram.

Na época seguinte, Leão trocou o Lille pelo AC Milan a troco de 35 milhões de euros, mas a época não tem sido brilhante - apenas dois golos marcados em 22 jogos.