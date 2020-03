Liga de futebol na Turquia suspensa por tempo indefinido

O Governo da Turquia anunciou nesta quinta-feira a suspensão de todas as competições desportivas no país, entre as quais a Liga de futebol, devido à pandemia da covid-19.

“Hoje, analisámos a situação com os presidentes das várias federações desportivas e foi decidido adiar todas as Ligas”, disse Mehmet Kasapoglu, ministro da Juventude e do Desporto na Turquia, em conferência de imprensa.

A data para que as competições sejam retomadas será conhecida “assim que a situação estiver controlada”, anunciou o presidente da Federação Turca de Futebol, Nihat Özdemir, na mesma conferência.

O ministro lembrou que a Turquia tinha decidido que todos os jogos se deveriam realizar à porta fechada, mas salientou que para superar a pandemia com “as menores perdas possíveis” é necessário que os jogos da Liga de futebol sejam adiados.

João Pereira (Trabzonspor), Pedro Rebocho (Besiktas), Marafona (Alanyaspor), Beto e Castro (Goztepe), André Sousa (Gazisehir), Tiago Lopes (Denizlispor), Ricardo Quaresma e Jorge Fernandes (Kasimpasa) Ivanildo Fernandes (Rizespor) Tiago Pinto (Ankaragücü), Candeias (Gençlerbirligi) e Miguel Lopes (Kayserispor) são os jogadores portugueses que alinham no escalão máximo do futebol turco.