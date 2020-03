Associação de árbitros de futebol suspende pagamento de quotas

A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) informou nesta quinta-feira que vai “suspender o pagamento de quotas no período em que as competições de futebol e futsal se encontrem paradas”, devido à pandemia de covid-19.

Em comunicado, a entidade liderada por Luciano Gonçalves recorda a “gravidade do momento”, razão pela qual decidiu interromper o pagamento de quotas dos sócios. “A direcção da APAF tomou a decisão de suspender o pagamento de quotas no período em que as competições de futebol e futsal se encontrem paradas. Uma medida que, apesar de um forte impacto na tesouraria da associação, representa o nosso contributo para os tempos difíceis que todos estamos a enfrentar”, refere.