Nick Cave adia digressão que teria início em Lisboa

Era uma notícia esperada. Esta quinta-feira ficou a saber-se, através do site oficial de Nick Cave, que a digressão europeia do músico, que começaria na Altice Arena, em Lisboa a 19 de Abril, foi adiada, devido, naturalmente, ao actual contexto de saúde pública.

Na nota pode ler-se que ainda não existem datas novas para a digressão, mas que proximamente serão disponibilizadas informações nesse sentido. Os bilhetes adquiridos são válidos para a remarcação dos espectáculos agora cancelados.

A promotora de espectáculos Everything Is New, responsável pelo concerto, informou também que outros concertos marcados para Abril, como os de Bon Iver (Altice Arena, dia 15) e Yes (Campo Pequeno, dia 24), serão igualmente adiados. Ao PÚBLICO, Álvaro Covões, da Everything Is New, confirmou no entanto que em relação ao festival Nos Alive, que acontece de 8 a 11 de Julho, não existem para já quaisquer alterações.

Outros grandes festivais, que se realizam mais cedo, como o Nos Primavera Sound, que está previsto para 11, 12 e 13 de Junho no Porto, estão numa situação mais indefinida. Na quarta-feira, José Barreiro, director do festival, afirmou ao PÚBLICO que é cada vez mais diminuta a hipótese de o evento se realizar na data prevista. “Estamos a ver com muita dificuldade a possibilidade de o festival se realizar em Junho”, disse, antecipando um cenário de possível adiamento.