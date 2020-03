Lika, ao vivo mas em casa

Começou na segunda-feira e promete continuar, pela música e contra o vírus: Lika, cantora e compositora do Cazaquistão radicada em Portugal, está a transmitir todos os dias em directo, no seu canal do YouTube e noutras redes sociais, pequenos concertos a partir das várias divisões da sua casa.

Com um álbum recém-lançado, Back To ZerØ, Lika quer com o movimento “Stay at Home with Lika”, para o qual desafiou outros artistas, tornar mais agradáveis as quarentenas voluntárias. Ao vivo, mas em casa.