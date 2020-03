Lançamentos e actividades da Penguin pela Internet

As editoras também estão a adaptar-se aos tempos da pandemia e, no caso da Penguin Random House, os lançamentos de livros que estavam programados para estes dias vão ser feitos, à distância, mas também haverá actividades propostas aos leitores que estão em isolamento.

Ainda esta quinta-feira, dia do Pai, a psicóloga Maria Palha propõe, ao meio-dia, actividades para este dia, no Facebook da editora Objectiva.

Na sexta-feira, às 17h, a nutricionista Ana Bravo vai fazer o lançamento do seu novo livro, Nutrição com Coração, na sua conta de Instagram. E, no sábado, é a vez de António Madaleno lançar Apóstata, mas no Facebook.

O desafio chama-se #FicoemCasaaLer e quer promover a leitura e os livros. A Penguin reúne as chancelas Alfaguara, Companhia das Letras, Objectiva, Suma de Letras, Arena, Nuvem de Letras e Nuvem de Tinta.