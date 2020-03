Hayao Miyazaki: Salvar o planeta, um filme de cada vez

De Nausicaa do Vale do Vento a A Princesa Mononoke, de Totoro a A Viagem de Chihiro, Hayao Miyazaki alimenta o nosso imaginário com uma consciência ecológica essencial nos dias que correm. Boa parte da sua filmografia (nada) infantil está na Netflix, numa oportunidade para aprendermos, com nossos filhos, a enfrentar essa outra emergência que, por momentos, ficou em segundo plano.