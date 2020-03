O Festival de Cannes cancela edição de Maio e diz à très bientôt o que pode significar fim de Junho, princípio de Julho

É o anúncio oficial no site do festival, reproduzido em vários orgãos de informação: em virtude da crise sanitária global não há condições para manter a 73ª edição do Festival de Cannes nas datas previstas, de 12 a 23 de Maio. Várias opções estão a ser estudadas, em termos de datas e de formato, entre as quais o final de Junho ou o final de Julho. Mas só “a partir do momento em que a evolução sanitária francesa e internacional”, e no quadro de uma concertação com o Estado francês, a Câmara de Cannes, o conselho de Administração do festival e os profissionais do cinema, permita avaliar das reais possibilidades. Até lá, diz a organização, “à très bientôt"

Apesar do crescendo visível da preocupação em torno do novo coronavírus (um pouco por todo o mundo os países iam cancelando eventos de massas e o encerramento de teatros e outras salas de espectáculos), a organização do Festival não falava em cancelamento. “Mantemo-nos razoavelmente optimistas, na esperança de que se atinja o pico da epidemia no final de Março e de que respiremos um pouco melhor em Abril”, disse ao jornal francês Le Figaro Pierre Lescure, o presidente deste festival que é um dos mais importantes palcos internacionais da indústria do cinema. “Mas não estamos desatentos — se isto não acontecer, cancelamos.” O festival, por onde deveriam passar 40 mil pessoas, tinha mesmo marcado para 16 de Abril, com inédita antecedência, como se quisesse fazer um statement, uma conferência de imprensa destinada a divulgar os filmes nas diversas secções.

A decisão surge agora três dias depois do presidente francês ter colocado o país de quarentena e declarado a “guerra sanitária”, lembrando a Variety que a França é o país europeu em que o vírus causou mais impacto, atrás da Itália e da Espanha: 10. 995 casos, 372 mortes, dados até hoje.

Em 2019 um filme de género que mostrava a luta entre ricos e pobres venceu o prémio máximo do festival, Parasitas, de Bong Joon-ho, que sairia daí para arrebatar os Óscares. Mas a declaração mais vibrante daquela que foi a 72ª edição de um festival frequentemente acusado de estar ocupado pelos “habituais” foi a de revelar dois nomes, Mati Diop com Atlantique, e Ladj Ly, com Os Miseráveis, que venceu os Césares, os prémios da indústria francesa,

Desde a sua primeira edição, em 1946, o Festival de Cannes, na verdade pensado nos anos 1930 para contrariar a ingerência dos governos fascistas e alemão e italiano na Mostra de Veneza, o mais antigo festival de cinema do mundo, nunca fora adiado. Mas foi já cancelado uma vez: em 1968, durante a crise do Maio de 1968, quando os jovens turcos da New Wave, entre os quais Truffaut e Godard, boicotaram a edição para o cinema se juntar às manifestações dos estudantes e dos operários.