Coronavírus: DGArtes vai manter calendário de pagamentos dos apoios financeiros

A Direcção-Geral das Artes (DGArtes) vai manter os pagamentos calendarizados dos apoios financeiros resultantes dos concursos, durante o período de suspensão das actividades e projectos devido ao Covid-19, anunciou esta quinta-feira este organismo do Ministério da Cultura.

Segundo o comunicado publicado na sua página da Internet, “a situação será avaliada em função da evolução da situação epidemiológica nacional”, podendo esta direcção geral “reavaliar as presentes medidas a qualquer momento”.

A DGArtes requer que as entidades beneficiárias comuniquem “aos respectivos técnicos-gestores de processos” a decorrer neste organismo, “as situações de cancelamento e adiamento das actividades e projectos artísticos e, caso exista, o novo calendário para as actividades e projectos cancelados”.

O pedido da DGArtes decorre no contexto da situação epidemiológica, e perante a suspensão da “implantação dos projectos e actividades artísticas, incluídos nos contratos dos programas de apoio às artes”, resultantes dos concursos de financiamento realizados.

Já esta quinta-feira o Sindicato dos Trabalhadores de Espectáculos, do Audiovisual e dos Músicos (Cena-STE) lançou um questionário para conhecer a situação laboral dos trabalhadores do espectáculo, tendo em atenção a paralisação do sector, em consequência da pandemia da doença Covid-19.