Bono canta da janela para as pessoas em quarentena

Como tantos outros músicos, dos anónimos às celebridades, também o cantor Bono, vocalista dos U2, quis demonstrar solidariedade com o momento que a humanidade está a passar, divulgando através do Instagram uma nova canção, tocada ao piano, no dia de São Patrício, na Irlanda, ou seja, 17 de Março.

“Esta canção foi feita há cerca de uma hora, acho que se chama Let your love be known”, comunicou, antes de começar a cantar, dizendo que havia sido inspirada pelos italianos, pelos irlandeses e por quem quer que seja que esteja a passar por um momento complicado, apesar de não desistir de cantar. “Médicos, enfermeiros e prestadores de cuidados na linha de frente, é para vocês que estamos a cantar.”

A letra da canção fala de uma cidade de Dublin deserta, do isolamento e do medo da pandemia. Tal como os italianos que vieram para as suas varandas cantar de forma espontânea, também Bono surge perto da janela de sua casa e pede a todos para cantarem.

“Yes there is isolation/ You and me we’re still here/ Yes when we open our eyes we will stare down the fear/ And maybe I’ve said the wrong thing/ Yes I made you smile/ I guess the longest distance is always the last mile”, canta, às tantas, o cantor irlandês.