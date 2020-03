“Esta quinta-feira foi um bom dia estranho”

Esta quinta-feira foi divulgado um estudo da Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP) que estima que, em média, por cada 100 casos de covid-19 em Itália, Portugal terá sete casos. O PÚBLICO falou com a directora da ENSP que coordenou o estudo, Carla Nunes. A especialista em estatística e saúde pública não desdramatiza e reconhece que a actual situação é grave e de crescimento exponencial. No entanto, acredita que vamos conseguir não seguir o exemplo de outras curvas dramáticas na Europa.

A ENSP está a trabalhar com o Governo português?

Até agora não. Este é o trabalho de um grupo independente criado aqui na escola para acompanhamento desta situação. Estamos a analisar o problema a partir de várias perspectivas. Queremos seguir isto não só na perspectiva da decisão amanhã, mas também de gerar conhecimento para o futuro.

Este modelo que foi divulgado esta quinta-feira diz-nos que Portugal está em maus lençóis?

Este modelo diz-nos que nós temos a mesma forma da curva dos outros países. Em termos de comunicação social, temos utilizado muito a palavra “exponencial”. E é isso. O nosso modelo também cresce muito abruptamente. Na relação da nossa curva com as outras curvas, a nossa tem o mesmo formato, mas a uma escala distinta. Tem a mesma forma exponencial, mas o nosso abruptamente é diferente.

Porquê?

Antes, deixe-me explicar uma coisa. Estou a comparar o dia 18º dia da curva portuguesa [esta quinta-feira] com o 18º da curva italiana. Não é o dia de hoje. O dia 18º da curva portuguesa é o 49º da curva italiana. Portanto, estamos no referencial da curva. Porque é que nós temos um crescimento diferente? A taxa de contacto é a única questão que nós podemos controlar. Nós, como estamos atrás, como estamos a viver a situação de Itália antecipadamente, estamos a ser muito mais rápidos a reagir. Mas, no início da curva nós não conseguimos obviamente mudar este crescimento exponencial de todos temos.

Nenhum modelo neste momento consegue prever um pico. Temos alguma garantia a três ou quatro dias.

É possível com este modelo prever um pico?

Não é possível. Nenhum modelo neste momento consegue prever um pico. Temos alguma garantia a três ou quatro dias. Hoje [ontem], por exemplo, houve uma oscilação no número de casos. São menos do que era expectável. Mas estas oscilações também aconteceram nos outros países. De vez em quando, há dias estranhos que podem representar alguma coisa, como podem no dia a seguir voltar a equilibrar-se ou, neste caso, a desequilibrar-se. Tem de acontecer consistentemente alguma coisa durante dois ou três dias para vermos isso como uma evidência.

Hoje foi um bom dia estranho?

Hoje foi um bom dia estranho. E, enfim, espero que a matemática se engane. Esta quinta-feira foi um bom dia estranho.

As suas previsões dizem que nos próximos dias já não será assim?

As previsões a curto espaço de tempo indicam essa curva exponencial, que não perdoa muito. Agora, as nossas medidas começaram a ser efectivadas e nós temos um tempo médio de contágio de cinco a seis dias e um tempo máximo de 14 dias. Para uma análise da média de impacto, é preciso que passem entre os oito e os 14 dias. Portanto, é cedo.

Surpreendeu-me que fosse matematicamente tão bem comportada. O que é mau, porque o modelo que segue é exponencial.

Qual foi a maior surpresa nos resultados que obteve?

Quando olho só para a curva portuguesa, surpreendeu-me essa forma exponencial, tão vincada da própria curva. Surpreendeu-me que fosse matematicamente tão bem comportada. O que é mau, porque o modelo que segue é exponencial. Quando começámos a fazer a comparação entre curvas, que deu agora origem a estes resultados, surpreendeu-me a linearidade da relação entre as curvas.

Andam a par e passo?

Sim, a escalas diferentes. Cada uma a subir a sua percentagem, mas estão mesmo a par e passo.

Sincronizadas?

É sincronizado e o ser sincronizado, à sua escala, é que me diz que nós temos que dessincronizar isto. Temos de rápida e categoricamente dessincronizar estas curvas, porque não podemos continuar a par e passo com as outras curvas. Já vimos no que dão porque já não estão no 18º, mas no 40 º dia.

Mas as nossas medidas terão um efeito...

Claro, por isso é que neste aspecto reforço que o meu estudo não diz que isto está melhor do que esperava. O que digo é que estamos a par e passo, à nossa escala, e que precisamos de dessincronizar e que ainda não há tempo para avaliar o efeito das medidas. Voltamos à importância do mantenham-se em casa e lavem as mãos...

A velocidade e quantidade da partilha do conhecimento tem sido alucinante. Até que ponto é que nos podemos apoiar nestas previsões?

Eu própria tenho sete ou oito modelos aqui.

A incerteza associada a estes modelos é tão grande que nem sequer acho muito útil lançarmos valores. Aliás, acho mesmo perigoso e desadequado, dada a incerteza associada aos modelos.

Que concluem coisas diferentes?

Têm métodos de abordagem diferentes, que dão resultados diferentes. Mas todos eles são graves. O que espero agora é ver as diferenças entre o que foi estimado e o que vai acontecer quando dermos tempo suficiente para as intervenções. Em relação aos modelos, diria que não é alarmismo. Isto é uma situação que tem tudo para ser grave. Mas é uma situação que todos nós estamos a controlar para que não aconteça.

As pessoas começam a ficar confusas com tantos números...

Sim, é normal que as pessoas questionem qual é a utilidade disto… A não ser uma bela manchete no jornal, são mil, são dois mil, são três mil... E a incerteza associada a estes modelos é tão grande que nem sequer acho muito útil lançarmos valores. Aliás, acho mesmo perigoso e desadequado, dada a incerteza associada aos modelos.

Não dão certezas mas devem servir para alguma coisa, são importantes para tomar decisões?

Dão certezas para dois ou três dias. Mas claro que são importantes. Porque nós sabemos que se nada fosse feito – se explodíssemos como Itália explodiu – a coisa ia ser muito grave. Nós estamos a ver o caminho. E vamos acertar o nosso. Mas percebo que existam já 500 modelos diferentes e vão existir muitos mais...

Anunciou que a ENSP vai lançar um barómetro. Quando?

É um projecto que começámos esta semana que queremos que vá crescendo ao longo do tempo e que envolve várias equipas. Estou a fazer tudo para ter amanhã esses resultados online através do barómetro. A minha mensagem principal é que ainda não há tempo para medir o impacto das medidas e, portanto, temos mesmo de ficar em casa.