Governo dá parecer favorável a decreto presidencial sobre estado de emergência

O discurso do primeiro-ministro, António Costa, informando do parecer favorável do Governo ao decreto presidencial sobre declaração do estado de emergência nacional.

O decreto presidencial que vai agora ser debatido e votado na Assembleia da República volta ao Palácio de Belém, depois de aprovado, para assinatura do Presidente da República, e depois segue para a Imprensa Nacional, para ser publicado em Diário da República.