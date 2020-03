Calamidade em Ovar: “O que nos havia de aparecer agora”

A grande preocupação de Patrick Jorge, de 39 anos, são os pais. Sobretudo o pai, de 70 anos, que ao final da tarde desta terça-feira tinha começado a fazer febre. O problema é que Patrick, a esposa e o filho de nove meses têm covid-19, conforme os informaram nesta manhã, depois de terem realizado os testes, no dia anterior, no Hospital Geral de Santo António, no Porto. A família mora na mesma casa, mas há dias que não partilham o mesmo piso, e os sintomas dos mais novos são quase nenhuns. Mas eles sabem que o risco é maior para os mais velhos e, por isso, a preocupação não os abandona. O casal e o bebé são três dos infectados do concelho de Ovar que, esta terça-feira, viu declarado o “estado de calamidade”.

Continuar a ler