Coronavírus: Madeira com três casos de covid-19, mais dois do que ontem

Subiu para o três o número de casos de infecção pelo novo coronavírus na Madeira, informou esta quarta-feira à tarde o Instituto de Administração da Saúde da região, em conferência de imprensa.

Depois de terça-feira ter sido confirmado o primeiro caso de covid-19 no arquipélago, uma turista holandesa de 61 anos, entretanto já validado pelo Instituto Ricardo Jorge, foram detectados duas novas infecções, ambas “importadas” de fora da região.

Trata-se, explicou a vice-presidente do Instituto de Administração da Saúde​, Bruna Gouveia, de um turista de nacionalidade holandesa, hospedado num hotel do Funchal (sem relação com o primeiro caso) e de um madeirense, que regressou do Dubai.

No segundo caso, destacou Bruna Gouveia, foi cumprido o período de quarentena obrigatória e limitados todos esses contactos, resultando que a investigação epidemiológica apenas verificou a existência de cinco contactos, todos eles a cumprir isolamento. Em relação ao turista holandês, as autoridades de saúde madeirenses colocaram 97 pessoas, que estiveram em contacto directo, em isolamento preventivo.

Ao todo, contabilizou, estão 288 pessoas em isolamento e com acompanhamento diário ou bidiário do serviço regional de saúde.