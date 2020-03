“Li num livro que vamos viver até aos 500 anos. Muito bem, compro a ideia”

A entrevista foi feita muito poucos dias antes do anúncio da sua substituição na presidência executiva do Santander por Pedro Castro Almeida. Ele já o sabia, mas não deixou cair a revelação. Lendo nas entrelinhas percebia-se que António Vieira Monteiro decidira nesta conversa fazer um balanço da sua vida. Nesse sentido é uma entrevista marcante pela raridade, o único banqueiro que ganhou com a falência do sistema financeiro muito dificilmente deixava cair algo que fosse mais pessoal ou que revelasse estados de espírito.

Como define o país à luz do que viu nestes 50 anos?

É um país totalmente diferente do país que conheci, eu comecei a trabalhar em 1969, imagine.

No início do marcelismo.

Marcello Caetano foi ao meu jantar de curso, já sucedera a Salazar como Presidente do Conselho. A maioria de nós tinha a esperança da mudança. E no início foi recebido pelo país com grandes ovações, muito graças ao capital de respeitabilidade que possuía. Formei-me na Faculdade de Direito onde era professor…

Uma faculdade que tinha professores míticos.

Grandes professores como Paulo Cunha e Adelino Palma Carlos. Nesse aspecto foi uma sorte e um privilégio para mim.

Vai logo para a banca depois de se licenciar?

Ainda completei o estágio de advogado, mas fui logo a seguir.

Mas faz o estágio com a ideia de que vai ser advogado?

Estava já determinado de que o meu caminho seria a Banca, o estágio serviu-me apenas um complemento da formação.

Mas porquê a Banca?

Porque na minha família havia antecedentes, tinha dois tios que eram administradores do Banco Português do Atlântico, o meu avô fora um dos fundadores do Banco da Agricultura e acabei por ser naturalmente empurrado nessa direcção.

O seu avô alentejano?

Este meu avô, que foi o sócio número 2 da Ordem dos Advogados e o primeiro Presidente do Conselho Distrital da Ordem de Lisboa, era de uma freguesia de Cabanas do Viriato, veio juiz cá para baixo e casou. Do Alentejo só herdei uma avó e uma bisavó, de resto são todos beirões.

No Banco da Agricultura um dos accionistas de referência era tio do Álvaro Cunhal?

Tio não sei, mas chamava-se Cunhal. O Banco da Agricultura é fundado por esse meu avô e por um senhor chamado João Mexia, um dos maiores proprietários na época que vinha de uma família muito importante do Alentejo.

Fala tão pouco que eu não sabia dessa história.

Ninguém tem que saber, são histórias que já desapareceram há muito.

Isto não é um problema é uma condição.

É aquilo que nós temos, mais nada.

Em 1969, era uma Banca totalmente diferente?

Era uma Banca forte e em crescimento, ao contrário do que se possa imaginar. Os três principais grupos eram projectos com um enorme incremento e sucesso: o Espírito Santo, o Atlântico e o Sottomayor. Existia também o Totta, mas era mais dependente da indústria.

E foi para o Atlântico.

Onde estavam duas figuras importantes, o Dr. Carlos Câmara Pestana e o Dr. Vasco Vieira de Almeida. O banco era relativamente novo e nascera a Norte por iniciativa de Cupertino Miranda que juntou uma série de accionistas que eram investidores de um pequeno banco que existia em Lisboa, o Banco Português do Continente e Ilhas. É da fusão dos dois que nasce o Banco Português do Atlântico. O velho Cupertino era verdadeiramente um génio.

Recorda-se do primeiro dia em que entra no Atlântico?

Lembro-me de ter ido à direcção de pessoal preencher os papéis de entrada, logo a seguir mandaram-me estagiar para uma agência em Almada, onde estive cerca de três meses. Dali fui para um centro contabilístico aprender contabilidade, o que foi difícil para quem acabara de sair da Faculdade de Direito. Depois estive no Porto seis meses, passei por Londres e quando finalmente regressei à base nomearam-me subdirector.

Qual foi o seu primeiro ordenado?

Recordo-me perfeitamente, seis contos e quatrocentos escudos.

Era dinheiro.

Não era mau

O 25 de Abril apanhou-o onde?

Estava no Crédito Predial. Quando Vasco Vieira de Almeida saiu do Atlântico eu fui com ele.

O lobby do Direito.

Não sei se é o lobby do Direito, talvez sim.

Considera-se um gestor ou um banqueiro? Hoje, por variadas razões, a palavra banqueiro já não é propriamente respeitada.

É preciso fazer uma distinção, no passado o banqueiro era o dono do banco, o accionista, isso hoje já não existe. E não estou a falar de Portugal, talvez duas ou três famílias brasileiras subsistam desses tempos.

Bem, os Botín são os seus patrões.

Mas a família Botín tem dois por cento do Santander. O dinheiro hoje está totalmente disperso, o Santander tem cerca de quatro milhões de accionistas!

Logo o banqueiro…

Logo o banqueiro passou a ser aquele que dirige uma instituição de crédito. Nesse sentido, sou um banqueiro. Com imensa pena, devo dizer. Compreenderá que adoraria ser dono de um banco.

Ainda vai a tempo.

Pois claro, enquanto há vida há esperança.

Tendo em conta a tempestade dos últimos 10 anos como define a actual situação do sistema financeiro português?

Passámos por uma tempestade grande, concordo. Em 2011 os bancos foram apanhados pela crise da Lehman Brothers e tornou-se muito difícil o acesso ao crédito internacional. Como a generalidade dos bancos portugueses estavam alavancados, e muitíssimo alavancados, a situação tornou-se dramática.

Qual o nível de alavancagem? (dívida)

Em média, 135 por cento. Os bancos tiveram que tomar medidas para segurar os depósitos, era a única forma de aguentar a falta de dinheiro. Ao início, a “troika” impôs determinados limites e formas de actuar que obrigaram a diminuir a relação entre o crédito e os depósitos.

Para diminuir a exposição?

Claro. Mas era um endividamento muito grande. Os bancos tinham muita dívida pública e os estrangeiros tinham deixado de a comprar, quem comprava a dívida pública eram os bancos portugueses…

E essa é a razão para a célebre reunião dos banqueiros?

Uma das razões, certamente. A reunião que levaria a que apelássemos a Teixeira dos Santos para que chamasse a “troika”. A partir daqui os que conseguiram dar a volta do ponto de vista de liquidez mantiveram uma determinada estabilidade, sobretudo os que tiveram cuidado do ponto de vista da concessão do crédito.

Que foi o que aconteceu com o Santander.

Beneficiámos com a nossa estratégia, sim.

Aproveitou a crise melhor do que qualquer concorrente.

Talvez pela experiência de crises. Não houve nenhuma crise bancária em que eu não estivesse sentado em lugares de alguma ou muita decisão.

Mas só bancária, conjugal não?

Conjugal não, mas nunca se sabe o dia de amanhã. Espero que seja até ao fim. Bem, atravessámos o FMI em 1983 e, na década de 1970, a nacionalização da Banca cortou as possibilidades do crescimento. É preciso não esquecer, só para se ter uma ideia, que se comparássemos em 1974 o Santander com o Atlântico, a conclusão poderia surpreender alguns.

O Atlântico era maior.

Sim. A partir do momento em que se avançou para a nacionalização deixaram de existir aumentos de capital, o capital deixou de fluir e o Orçamento Geral do Estado, como sabemos bem, não é elástico.

Mário Soares teve, até por isso, um papel decisivo.

Absolutamente. Começou a abrir o sistema financeiro, mas também nessa abertura encontrámos um pecado original que acabará por ter consequências no futuro. É que os grupos concorrem às privatizações da banca com dinheiro emprestado, vêm com crédito da banca internacional e até da nacional, da Banca do Estado.

À cabeça o Banco Espírito Santo.

Não sei se vinham à cabeça. Mas foi a realidade. Depois, nesses meados da década de 1980, o BCP traz uma estratégia e uma forma de ver e tratar o cliente completamente diferente da visão tradicional. Uma visão nova alicerçada em cima de uma máquina informática muito forte, o que lhe permitiu ser mais rápido e alavancar. É a partir dessa altura que os bancos deixam de ter grades.

O pormenor é mais importante do que parece.

É um pormenor com importância.

Seguiu “A Casa de Papel"?

Segui, sim.

Identificou-se mais com os banqueiros ou com os ladrões?

Devolvo-lhe a pergunta, o que acha?

Acho que em alguns momentos estaria do lado dos ladrões porque tem um grande sentido de humor.

Ah, bom.

Senhor presidente, numa das entrevistas para este livro, Carlos Moedas defendeu, com algumas nuances, uma ideia de federalismo para a Europa. Admirar-se-ia a democracia na Europa caminhasse para um federalismo?

Admirar não me admira, o que eu não sei, se se mantiver na Europa a tendência política que vimos surgir actualmente, é como isso se poderá vir a dar. Quando tínhamos duas grandes famílias europeias, a democrata-cristã e a socialista, tudo era mais fácil. Dividiam os lugares entre si e, no essencial, todos eles acreditavam na construção europeia. E eram líderes e políticos previsíveis. Era gente magoada das guerras mundiais, gente que ainda se lembrava. Os fundadores, liderados por Jean Monnet, foram homens que se juntaram para evitar outro descalabro. Hoje, as novas gerações não se lembram da guerra, nunca tiveram que gerir o sofrimento. Se a Europa caminhar para o federalismo que caminhe.

Os centros de decisão são um assunto para si? Sobretudo sendo presidente do Santander em Portugal.

Temos uma economia global e temos a necessidade de termos empresas globais – se isso acontece, quando isso acontece, o centro de decisão está aqui. Se não as temos os centros de decisão vão-se embora. Bem, além disso os portugueses que mais defenderam os centros de decisão foram os primeiros a vender as empresas.

É verdade.

É uma falsa questão. O que é preciso perceber é se essas empresas que vêm para Portugal cumprem as suas obrigações servindo a economia do país e os seus clientes obedecendo às normas e leis vigentes.

Falámos há pouco da crise económica e financeira, crise que aliás ninguém foi capaz de prever.

As crises são como os tremores de terra, acontecem quando menos esperamos. Mas existiam indícios.

Que poucos quiseram ver?

Isto é o B-A-BA: quando um banco começa a oferecer muito dinheiro precisa desse dinheiro e na crise do subprime foi a mesma coisa, estavam cada vez a pagar mais e isso dava sinal de que alguma coisa estava mal nos bancos. Tinham que trazer de volta a montanha de activos que estavam fora do banco e era evidente que precisavam de biliões ali a cair.

Como imagina a Banca dentro de 10 anos?

Quando me juram que existirão carros que nos guiarão imagine a Banca.

É possível um futuro sem bancos?

Não. Os bancos têm mais de dois mil anos, foram os fenícios que criaram os primeiros bancos e foram instituições que passaram por tudo. Uns banqueiros chegaram a ser violentamente perseguidos, sempre houve de tudo, mas tudo foi acontecendo e permanecendo. Os bancos têm-se adaptado sempre muito bem ao que o tempo lhes vai pedindo. Repare uma coisa, os bancos em Portugal, se nos reduzirmos aqui à nossa expressão, têm dois tipos de clientes particulares.

Os que têm dinheiro e os que não têm.

Tenho que ter cuidado consigo. Estava a pensar mais nos que não estão aptos para esta época digital. Mexer no telemóvel e fazer todas aquelas operações não é linear para todas as pessoas, há gerações mais antigas (a começar por gente da minha geração) para quem a adaptação não é linear. E depois existe uma geração nova que parece ter nascido a fazer aquelas operações.

Já percebi que não está no grupo dos que achas que as fintech irão abrir o caminho para decadência da Banca.

Gosto muito do conceito das fintech. Quantas são criadas e quantas sobrevivem neste campo financeiro?

Uma minoria.

Uma minoria, mas aquelas que sobram são boas.

São compradas pelos bancos.

E no dia em que são compradas pelos bancos deixam de ser fintech, este é o problema.

Surpreendia-o se o Santander continuasse o seu processo de crescimento através de aquisições de outros bancos?

O Santander cresce organicamente…

Parece ser o único banco com liquidez para isso.

O banco cresce organicamente. Veja o crédito às empresas, entre 2010 e 2018 crescemos qualquer coisa como 35 mil milhões de euros. O Popular e os activos do BANIF trouxeram-nos muito menos do que isso, cerca de 12 mil milhões.

Os políticos ajudam ou atrapalham?

As duas coisas.

Ajudam e atrapalham.

Há coisas em que ajudam, isso é efectivo, mas às vezes atrapalham. Atenção que não acho que atrapalhem por má vontade, atrapalham por desconhecerem os problemas de fundo. Não temos razão de queixa.

E o que me diz desta experiência governativa? Achava no início que o “habilidoso”, citado do segundo volume de memórias do Prof. Cavaco Silva, o habilidoso António Costa conseguiria manter a legislatura até ao fim com o apoio do Bloco de Esquerda e do PCP, mantendo boas relações com o Santander?

Não vejo razão para não ter boas relações connosco se pretendemos ter boas relações com o governo.

Enfim, não era completamente linear, até por todas as coisas que existiam, as SWAP estavam por resolver e era uma enorme pedra no sapato.

António Costa teve a habilidade de perceber o que estava em causa, o assunto resolveu-se por isso. Era a imagem de Portugal que estava em jogo, o Estado português não se poderia dar ao luxo de ser condenado num tribunal internacional. O acordo foi vantajoso para o país e para nós, é evidente que sim. Nós não gostamos de estar numa situação de estar a batalhar com o Estado, não seria bom para ninguém.

Como é que a família Botín viu a “geringonça”?

Viu muito bem.

Viu?

Muito bem mesmo. Até porque foi surpreendente. Creio que os espanhóis olham para Portugal com respeito, perguntam-se como raio foi possível concretizar esta solução. Até porque em Espanha se tentou sem que o resultado tenha sido parecido.

Que ministro das Finanças mais o impressionou ou surpreendeu nestes quase 50 anos?

Pela coragem, pelo tecnicismo, pela clareza que sempre teve relativamente às suas opções, por tudo isso, Vítor Gaspar. Também poderia referir Ernâni Lopes.

Considera então que desempenhou um papel decisivo para que a Banca não se desmoronasse.

Absolutamente.

Mário Centeno surpreendeu-o?

Surpreendeu-me, acho que sim.

Olhando para ele no início, naquelas suas primeiras aparições...

Foi crescendo no lugar. Mostrou inteligência e capacidade… mesmo na Europa.

E quanto aos governadores do Banco de Portugal?

Todos, sem distinção.

Alguns eram bem chatos.

Está bem, mas a minha função é entender-me com todos. Lembro-me do Professor Jacinto Nunes, uma pessoa encantadora e um óptimo Governador. Depois gostei muito de trabalhar com Miguel Beleza ou António de Sousa, governadores que foram passando com distinção.

Em relação a Carlos Costa?

Em relação ao actual governador o tempo irá esclarecer muita coisa que até agora não tem sido esclarecida. Penso que irá trazer pontos positivos do que fez, pontos desconhecidos para muita gente.

Não referiu Victor Constâncio, tomei boa nota.

Vítor Constâncio é tecnicamente bom.

Quanto à polémica…

Tecnicamente bom.

Mudando completamente de assunto.

Acho bem.

Acredita que se está a aproximar a altura em que dará o lugar a um outro presidente executivo? *

Não lhe darei qualquer pista. Mas considero que é importante sair bem, pela porta grande. E dar lugar às pessoas mais novas porque têm uma força e uma energia muito maiores. E na Banca morre-se muito do coração

O seu coração está bem?

Julgo que sim.

Apetece-lhe descansar ou, pelo contrário, começa a ter o stress de um dia poder deixar de ter a vida que tem?

Stress não tenho. Acho mesmo que devemos saber sair, ficar agarrados às coisas pode ser muito mau, devemos saber sair naquele momento em que entendemos que estão criadas as melhores condições para o fazer.

Uma memória dos seus pais, sem pensar muito.

O meu pai morreu antes de eu completar um ano. Infelizmente não tenho memórias ou memória. Em relação à minha mãe devo-lhe tudo, o bom e o mau.

Como se chamava?

Chamava-se Maria Amélia e morreu com 98 anos. Educou todos os filhos. Eu era o mais novo, a minha irmã mais nova tem mais 11 anos do que eu, fui um mimado.

Nasceu aparentemente fora de tempo.

A seguir à Guerra, em 1946. A esperança nasceu em toda a Europa a seguir à guerra, nasci nessa época de esperança, lá em casa já ninguém esperava.

O seu pai ainda o conheceu?

Morreu num acidente, tinha 47 anos.

A idade que eu tenho agora.

A minha mãe teve uma grande força. Carregou com tudo aos seus ombros.

Sei que gosta de velejar, sozinho?

Não, com amigos.

Não há aquela ideia de, em mar alto, pensar alto que isto um dia se acaba e que gostava tanto que pudesse continuar?

Acho que sim. Quando se gostar de aqui estar é inevitável pensar coisas do género.

Era bom era que começasse agora outra vez.

Li num livro que vamos viver até aos 500 anos. Muito bem, compro a ideia. Desde que não seja a arrastar-me pela rua, se for sempre como estou agora não é mau.

Conheci bem Rui Semedo, o ex-presidente do Popular. Infelizmente morreu muito cedo, era um homem admirável.

Conheci-o bem em Macau. Ele era presidente do BCM e eu do BNU. E tivemos os dois uma história que se tornou célebre entre o mundo da Banca. Os chineses fazem muito corridas aos bancos e um dia, estava eu no meu gabinete, quando recebo um telefonema dele. Já olhaste pela janela, perguntou. Olhei lá para baixo e estava um montão de gente na rua à porta do banco. Combinámos então um estratagema. Enchemos uma daquelas malas de dinheiro e mandámos uns tipos, por entre a multidão, entregá-las no banco, a coisa acalmou.

Uma bela estratégia. E realmente não precisou de ver “A Casa de Papel”.

Pois não.

Como vê a Banca do futuro? Faz sentido que continuem a existir agências?

Há agências bancárias que irão desaparecer, mas durante muitos anos continuarão a existir. Noutros moldes como é evidente. As agências terão de chamar as pessoas ao banco, de resto já estamos a fazer experiências que vão ao encontro desta ideia de futuro, agências adaptadas ao mundo digital e a uma ideia de futuro.

Lê jornais?

Leio de manhã, a primeira coisa que faço é ler os jornais.

Em papel?

Em papel e depois leio os online.

Irrita-se mais com jornalistas ou com políticos? São conhecidos alguns arrufos que tem com os jornalistas, chateia-se com a ignorância de alguns.

Quando um jornalista na minha frente não sabe distinguir se as previsões foram feitas ou se foram libertas, quando não sabe ler o balanço, o que é que ele está ali a fazer? É o mínimo.

Tem relações privilegiadas com Deus?

Nem com Deus nem com o Diabo.

Não se pode dizer que não seja democrático. O que distingue, nos tempos que correm, um bom banqueiro?

O que sempre distinguiu, a confiança. Tem que ter princípios de ética porque são os princípios que levam à confiança e a que possamos desenvolver a nossa actividade. Tem de ser discreto. Os clientes sabem que um banqueiro a sério não vai para um jornal dizer o que lhe apetece, que não vai para casa dos amigos dizer que conhece este ou aquele. No fundo, sabe que aquele senhor irá manter o silêncio e é fundamental que assim seja.

Muito obrigado, foi um prazer.

Eu é que agradeço.