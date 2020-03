Respostas urgentes? Requisição dos privados e produção de equipamentos de proteção

A pandemia provocada pelo novo coronavírus continua a crescer e neste momento o epicentro é o continente europeu. Muitos países, com destaque para a Itália e para Espanha, têm registado milhares de novos casos por dia. Mas não são apenas estes dois países: também a França, a Alemanha, a Suíça, o Reino Unido, a Holanda, a Noruega, a Suécia, a Bélgica e a Áustria registavam, segundo a OMS, mais de 1000 casos de Covid19 às 23h do dia 16 de março.

O relatório epidemiológico de Portugal, referente aos dados existentes às 24h do dia 16 de março, referia a existência de 448 casos confirmados, 323 a aguardar resultados, quase 7000 pessoas sob vigilância e 19 cadeias de transmissão ativas.

É de esperar que os casos de infeções continuem a aumentar pela existência de cadeias de transmissão estabelecidas em Portugal e porque haverá pessoas infetadas que ainda não manifestaram sintomas. O próprio Governo já admitiu que Portugal entrou num momento de crescimento exponencial de casos, pelo que são necessárias medidas urgentes.

Quais?

Mobilização de todos os profissionais de saúde (incluindo reformados, internos e estudantes) para reforçar respostas, desde a linha SNS24 à vigilância epidemiológica, entre outras tarefas que serão necessárias;

Autonomia total e imediata para que as instituições de saúde possam contratar profissionais e equipamentos à medida das suas necessidades e sem depender de uma cascata de autorizações burocráticas;

Requisição de profissionais, meios e equipamentos do setor privado; essa disponibilidade adicional deve ser gerida pelas entidades públicas de saúde e reforça a capacidade de resposta do SNS;

Requisição da capacidade existente em Portugal para produção de materiais como máscaras e outros equipamentos de proteção individual e, eventualmente, ventiladores.

Na sexta-feira passada, na Assembleia da República, o Bloco de Esquerda disse que estas propostas seriam inevitáveis no decorrer da epidemia. Assim é. Mais vale que sejam tomadas já, de forma a conseguir preparar a resposta ao número crescente de casos, do que sejam adiadas para um momento em que já não terão efeito.

No Estado Espanhol, aqui ao lado, foi decretado, há 2 dias, que as instalações e recursos do setor privado passam a estar à disposição das instituições públicas. Portugal tem de fazer o mesmo e não ir pelo caminho do Reino Unido onde o setor privado aproveita a situação de emergência de saúde pública para cobrar 2,4 milhões de libras por dia para arrendar 8000 camas de internamento. Este é o momento de mobilizar todos os recursos e de os colocar ao serviço do SNS que é quem travará a batalha contra esta epidemia.

Também no Estado espanhol foi dado o prazo de 48h para que empresas com capacidade produtiva de máscaras e outros materiais de proteção comunicassem essa capacidade ao Governo. Portugal também tem de fazer esse levantamento e essa intervenção na produção.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A insuficiência de equipamentos de proteção individual é mundial e não vai melhorar com o crescimento da pandemia, mas os profissionais de saúde não podem estar expostos à doença sem qualquer proteção. É preciso identificar em Portugal as empresas com capacidade de proteção destes materiais e orientar a sua produção e venda para o SNS. Esta é uma estratégia que pode ser alargada a outros produtos e materiais, sempre que tal seja necessário e possível, sejam desinfetantes ou ventiladores.

Estas são medidas que devem ser postas em prática no imediato. O país tem poucos dias para preparar a sua resposta para um previsível grande aumento de procura dos serviços de saúde e é nestes dias que temos que aumentar a capacidade do SNS por via da requisição dos provados e temos que iniciar produção de material necessário através da intervenção na produção de determinadas empresas.

Claro que esta estratégia só será bem sucedida se todas e todos nós, individualmente, contribuirmos para interromper cadeias de transmissão e impedirmos o surgimento de novos casos por via da diminuição de contatos sociais ao imprescindível.