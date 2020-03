PSP que foi candidato pelo Chega afastado compulsivamente da polícia

O presidente do Sindicato Unificado da Polícia (SUP), Peixoto Rodrigues, foi nesta quarta-feira afastado compulsivamente da força se segurança por despacho do ministro da Administração Interna. Peixoto, que tinha sido candidato pelo Chega nas eleições europeias de Maio, foi alvo desta pena disciplinar por ter faltado ao serviço sem justificação durante 83 dias consecutivos.

O Ministro da Administração Interna já tinha tentado afastar compulsivamente Peixoto Rodrigues em Julho, mas este interpôs uma providência cautelar que fez adiar a decisão.

A pena de aposentação compulsiva consiste na passagem forçada à situação de aposentação, com cessação do vínculo funcional, e são aplicáveis às infracções disciplinares muito graves.

De acordo com a lei, no caso de aposentação compulsiva, a pensão é calculada nos termos gerais e reduzida em 4,5% do seu valor por cada ano de antecipação em relação à idade legalmente exigida para a aposentação, com o limite de 25%.