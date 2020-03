Processo de revisão constitucional aberto pelo Chega morreu

André Ventura havia aberto o processo de revisão constitucional precisamente para permitir o internamento compulsivo para evitar a propagação do vírus da covid-19. Mas o deputado único do Chega confirmou nesta terça-feira que retirou os dois projectos de revisão constitucional porque “não se coadunam” com a situação actual provocada pelo novo coronavírus, argumentando que os órgãos de soberania devem estar “concentrados” na pandemia.

