Medidas “excepcionais” aprovadas: não há despejos nem corte de água ou luz

O Parlamento aprovou todas as medidas “excepcionais e temporárias” propostas pelo Governo para responder à pandemia da covid-19 que saíram do Conselho de Ministros da passada semana e até lhe acrescentou algumas (poucas) propostas dos partidos, sobretudo do PS. A proposta de lei foi aprovada sem votos contra e com a abstenção do PCP, PEV e da deputada não inscrita Joacine Katar Moreira.

Mas os socialistas e os sociais-democratas acabaram por recusar a quase totalidade das propostas dos partidos que aumentavam muito a despesa (como o alargamento por três meses do pagamento dos subsídios de desemprego ou bolsas de investigação que terminassem agora, que o Bloco reivindicava) ou que faziam imposições pesadas para os patrões, como a proibição de despedimentos. Aceitaram, no entanto, que sejam suspensas as acções de despejo durante o período em que vigorar a pandemia e que não possam ser cortados os abastecimentos de água, luz ou gás por falta de pagamento devido a desemprego, quebra dos rendimentos ou por o cliente sofrer de covid-19.

Mantiveram-se as medidas iniciais do Governo como a isenção de visto prévio do Tribunal de Contas (TdC) para despesas para fazer face à pandemia, o alargamento dos prazos para a entrega de relatórios e contas de entidades públicas ao TdC (que passa para 30 de Junho) e a prestação de provas públicas por videoconferência, assim como a contagem de prazos judiciais para todo o tipo de processos, sejam administrativos ou penais e relativos a qualquer instância judicial. Ficou também estabelecido que o Parlamento terá que aprovar um calendário excepcional para as férias judiciais deste ano.