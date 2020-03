Laboratório Militar começa esta semana testes da covid-19

O Laboratório Militar tem previsto ainda esta semana começar a realizar testes de despiste do novo coronavírus, respondendo, assim, às solicitações que lhe foram feitas pelo ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho.

Tais testes seguem a metodologia utilizada pelo Laboratório de Referência do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge e reforçam a oferta de testes a nível nacional. Também no Laboratório Militar foi intensificada, já em Fevereiro passado, a produção de gel desinfectante.

Até esta quarta-feira, existiam três casos de infecção pelo novo coronavírus nas Forças Armadas, um por ramo. O primeiro a ser conhecido foi o da Marinha, onde o militar infectado já teve alta hospitalar, mas mantém-se em isolamento social no seu domicílio.

Outro caso detectado foi no Exército, com um militar presentemente internado no Hospital das Forças Armadas. O terceiro infectado é da Força Aérea e encontra-se em isolamento social em casa.

Recorda-se que na terça-feira da passada semana, o ministro Gomes Cravinho anunciou no Parlamento que 14 militares estavam em período de quarentena devido à pandemia de covid-19.

“Nenhum dos que estão em quarentena deu positivo nos testes”, revelou, então, o ministro aos deputados da Comissão Parlamentar de Defesa Nacional. Pelo que os três infectados agora noticiados são posteriores ou resultam da evolução da doença detectada na semana passada.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No âmbito das resoluções do Conselho de Ministros de 10 de Março sobre a covid-19, foram suspensas até 9 de Abril todas as actividades lectivas e não lectivas presenciais no Instituo Universitário Militar e nas suas unidades orgânicas. Ou seja, na Escola Naval e nas academias Militar e da Força Aérea.

O Parlamento aprovou nesta quarta-feira a proposta do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, de declaração do estado de emergência, mas só após o Conselho de Ministros de quinta-feira será ponderado o tipo de apoio, se for necessário, que as Forças Armadas prestarão às autoridades civis no combate à pandemia.

As Forças Armadas dispõem de 2300 camas em várias unidades militares da sua rede e nos pólos de Lisboa e Porto do Hospital das Forças Armadas têm disponibilizadas camas para internamento em enfermaria e cuidados intensivos.