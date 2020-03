Bloco quer moratória no pagamento de renda da casa

O Bloco de Esquerda quer que o Governo aprove uma moratória no pagamento das rendas das casas, para os casos em que as famílias tenham uma quebra de rendimentos, alterando assim “exponencialmente” a taxa de esforço que têm com as despesas com habitação face ao novo orçamento familiar. A medida aplicar-se-ia durante o período de resposta à covid-19. A pandemia irá provocar uma travagem na economia com um impacto esperado no mercado de trabalho.

A medida faz parte das propostas de alteração que o partido entregou no Parlamento à proposta de lei do Governo que ratifica o decreto-lei com o primeiro pacote de medidas que o Governo aprovou na semana passada.

No artigo novo referente às garantias no direito à habitação, os bloquistas defendem uma “moratória ao pagamento de rendas habitacionais em caso de súbita quebra de rendimento do trabalho e que implique um aumento exponencial da taxa de esforço nas rendas condicionadas, apoiadas, acessíveis ou ainda livres”, lê-se no pacote entregue pelo partido.

Esta medida vai mais além do âmbito da proposta de lei que é debatida esta tarde. O Governo tem anunciado medidas de apoio e resposta de forma faseada e admitiu esta quarta-feira de manhã, numa conferência de imprensa com os ministros das Finanças e da Economia, que as medidas de apoio às famílias estão em análise, depois de ter avançado com um pacote para as empresas e numa primeira fase ter reforçado a resposta do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e criado legislação especial que respondesse às novas situações no mercado laboral.

O PÚBLICO noticiou esta manhã que os bancos, em coordenação com o Banco de Portugal e o Governo estão a estudar uma moratória para o pagamento de capital e juros em alguns empréstimos à habitação. O que faz a proposta do BE é avançar com uma solução para quem tem casa arrendada e que tenha uma quebra de rendimentos em resultado da crise provocada pela pandemia do coronavírus.

Esta tarde, os deputados debatem a proposta de lei do Governo no mesmo dia em que o Conselho de Estado - e, depois, o Conselho de Ministros - analisa a possibilidade de avançar com o estado de emergência.

No mesmo artigo sobre habitação, o BE sugere medidas que dão resposta a quem terminava por agora contratos de arrendamento.

Protecção a arrendatários

Esta é também uma preocupação do PCP que nas propostas de alteração apresentadas defende um regime extraordinário de protecção dos arrendatários, ficando “suspensa a produção de efeitos das denúncias de contratos de arrendamento habitacional e não habitacional efectuadas pelo senhorio”. Os comunistas querem que fique ainda suspensa a “obrigação de desocupação” nos casos de oposição do senhorio à renovação do contrato, “bem como a execução do despejo”. Execuções de hipotecas ficam também suspensas.

Além do BE e do PCP apresentaram propostas de alteração à proposta de lei do executivo PS, PSD, CDS, PAN e PEV.